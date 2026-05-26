Encuesta: 37% apoya a Javier Milei para 2027 pero el 61,5% quieren un cambio y el PJ supera a LLA

Según una encuesta de la consultora Synopsis, Javier Milei tiene un apoyo del 37,2% de cara a 2027 pero el peronismo con un 32,9% supera a La Libertad Avanza con 30,3% y la mayoría quiere un cambio de gobierno.

El presidente Javier Milei lograría un 37,2% de adhesión si las elecciones generales de 2027 fuesen hoy, pero su núcleo duro baja hasta el 12,4% y la cantidad de votantes que rechazan un nuevo mandato llega a casi un 60%, según una encuesta conocida este martes.

La consultora Synopsis realizó un sondeo entre 1.585 casos a nivel nacional, que exploró la adhesión o rechazo de la ciudadanía respecto de Milei y una eventual reelección con un margen de error de +/- 2,4%.

El trabajo de campo se asentó en principio en base a cuatro preguntas sobre el Gobierno: “Me gusta todo de Milei”, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor”, y finalmente “No me gusta nada de Milei”.

Reducción del núcleo duro de Milei

Los resultados arrojaron que“Me gusta todo de Milei”, es decir el núcleo duro que sigue al Presidente, se redujo hoy a un 12,4%, mientras que el segundo sector favorable, «No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor», alcanza a un 29,3%, con lo que se conforma un expectante 41,7%.

Sin embargo, en la vereda contraria “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor» suma un 8,2%, y el mayor rechazo al mandatario «No me gusta nada de Milei», obtiene un alto 49,5%. Ambas cifras sumadas alcanzan un rechazo del 57,7%.

En la consulta por continuidad o cambio, los resultados tampoco son buenos para el oficialismo. En el primer caso, un 33,8% se inclina por «darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país», contra un 61,5% que prefiere «buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país».

Peronismo Vs LLA

En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a La Libertad Avanza que logra un 30,3%, mientras que a partir de allí se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.

Con información de agencia NA