El histórico campeonato de Belgrano de Córdoba

Por primera vez en su Historia, Belgrano de Córdoba se consagró Campeón del Fútbol Argentino en Primera División; lo soñó, lo estuvo esperando y la vuelta de sus referentes más importantes en la época contemporánea («Chino» Zelarrayan, «Mudo» Vázquez, Emiliano Rigoni, entre otros) lo hicieron posible.

Sorprendió una declaración de «Licha» López (ex Boca y del fútbol Europeo) que llegó como refuerzo. Dijo: «Estos jugadores nos «belgranizaron», se hizo una familia, nos unimos todos y lo creímos posible», sostuvo.

Belgrano lo buscó y lo consiguió; dió vuelta una Semifinal increíble (convirtiendo en el último segundo del partido y luego en los penales a Argentinos Juniors) y llegó a la final con confianza, pero al frente estaba un «gigante» como River Plate (que hacía 3 temporadas que no ganaba un campeonato) no importaba, la suerte estaba echada si se hacían las cosas bien, el título quedaría para el «Celeste»…

Cómo la Historia, el Destino los volvía a enfrentar, «David contra Goliat» otra vez estaban frente a frente.

Había sucedido allá por el 2011 cuando Belgrano ascendió a Primera División y condenó a River al Nacional B; Pero claro, éste era otro contexto y por un título (el primero del Año del Fútbol Argentino) que consagraría a un Campeón y al primer clasificado a la Copa Libertadores 2027.

Y Belgrano lo volvió a hacer! En un partido histórico, épico, inolvidable, puso a Córdoba, en lo más alto del Fútbol Argentino.

Belgrano ganó 3 a 2 después de ir abajo dos veces en el marcador y nuevamente, en los últimos minutos del tiempo reglamentario, lo dió vuelta y se quedó con la Copa de Campeón.

Leo Morales convertía el primero de cabeza y empataba (luego que Colidio abriera la cuenta) y estaban 1 a 1.

En el segundo tiempo, fue Tomás Galván quien amplió la cifra para el millonario y puso el 2 a 1.

Pero lejos de dejar de insistir, Belgrano puso en cancha al «Mudo» Vázquez y a «Uvita» Fernández (minutos antes el Juvenil Hernández también estaba en cancha) y entre los «3» más el «Chino» Zelarrayan presionaron sobre la salida de River, «Uvita» Fernández puso el empate 2 a 2 de penal (luego de una clara mano en el área que fue sancionada) y en la jugada siguiente -de nuestro punto de vista- más importante del partido, el «Mudo» Vázquez recuperó una pelota imposible, tirándose al suelo, echo el centro al área y nuevamente «Uvita» sin pararla, le pego como venía y la pelota se clavó al lado del palo: 3 a 2.

Delirio, éxtasis, sueño cumplido y después de 121 años (Belgrano se fundó en 1905) consiguió su primer titulo en la élite del Fútbol Argentino.

Es además, el primer equipo cordobés que lo consigue y la «frutilla del postre» es que podrá participar por primera vez en su Historia también, en la Copa Libertadores de América, en el torneo más importante del Continente.

Nada más y nada menos.

La Historia de Belgrano identificada con el esfuerzo, la humildad y el trabajo de un plantel como ellos mismos lo denominan, con «sentido de pertenencia» lograron lo que parecía imposible.

Ser Campeón del Fútbol Argentino y encaramarse en la élite del fútbol nacional.

Párrafo aparte, para el «Ruso» Zielinsky (DT) que se consagró como Campeón, pero además, es el técnico más ganador de la Historia de Belgrano. ¿Se vendrá la «estatua» para el «Ruso»? Se la tendría merecida…

Hasta la próxima.