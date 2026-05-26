El Black Week Nacional Mayorista se extendió una semana más

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció la extensión hasta el 31 de mayo el Black Week Nacional Mayorista, luego del fuerte impacto positivo registrado durante la primera semana de la iniciativa, que originalmente finalizaba hoy.

Según relevaron desde el sector, las ventas crecieron hasta un 25% en los salones de venta de los mayoristas adheridos y, además, se destacó la incorporación de nuevos clientes, principalmente familias que nunca antes habían realizado compras en este canal.

Durante una semana más, unos 200 locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— continuarán ofreciendo promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, artículos de perfumería y limpieza.

La iniciativa representa un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.

Los resultados de la encuesta

En ese sentido, la última Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas difundida esta semana por el INDEC reveló que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) continúa en terreno negativo, con una caída de -4,4% en abril. El dato surge de un balance negativo del 26,7% respecto de la situación comercial actual y de 12% en relación a los stocks en volumen, que no logran ser compensados por las expectativas a futuro, que apenas muestran un leve saldo positivo del 1,3%.

Con el Black Week Nacional Mayorista, CADAM busca “combatir la inflación” y fortalecer el canal mayorista, del que se abastecen miles de comercios de cercanía de todo el país —supermercados, almacenes, perfumerías y kioscos—, aunque esta edición también mostró una fuerte participación del consumidor final.

Las promociones, que incluyen descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo, son definidas por cada empresa adherida, según sus propios productos y condiciones comerciales.

Desde CADAM señalaron que “el objetivo de la acción es fomentar el consumo y acercar precios competitivos tanto a comerciantes como a las familias”.

Se podrán consultar los locales adheridos desde https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista