Un Javier Milei muy moderado anunció la «altamente probable» visita del papa León XIV en noviembre
El presidente Javier Milei evitó confrontar con arzobispo Jorge García Cuerva que hizo una fuerte crítica en el Tedeum por el 25 de mayo y anticipó la visita del papa León XIV a la Argentina..
Javier Milei señaló que García Cuerva habló “de manera educada” y abrió “un diálogo y un debate, desde una posición que es absolutamente entendible”, y sostuvo que es “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en una situación entre quienes proponemos el cambio y quienes se resisten”.
El mandatario califico como “exagerada” la definición de “terrorismo de las redes” para quienes lanzan allí mensajes de odio, y puntualizó: “No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida”.
“Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o cuando hay gente que pone bombas. La palabra es un poco exagerada para la gente que da su opinión y canaliza su frustración en las redes”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre.
Sobre la visita del Papa León XIV, confirmó: “es altamente probable que venga, salvo alguna desgracia. La gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de recibirlo en noviembre”.