Un Javier Milei muy moderado anunció la «altamente probable» visita del papa León XIV en noviembre

Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo de 2026 (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei evitó confrontar con arzobispo Jorge García Cuerva que hizo una fuerte crítica en el Tedeum por el 25 de mayo y anticipó la visita del papa León XIV a la Argentina..

Javier Milei señaló que García Cuerva habló “de manera educada” y abrió “un diálogo y un debate, desde una posición que es absolutamente entendible”, y sostuvo que es “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en una situación entre quienes proponemos el cambio y quienes se resisten”.

El mandatario califico como “exagerada” la definición de “terrorismo de las redes” para quienes lanzan allí mensajes de odio, y puntualizó: “No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida”.

“Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o cuando hay gente que pone bombas. La palabra es un poco exagerada para la gente que da su opinión y canaliza su frustración en las redes”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre la visita del Papa León XIV, confirmó: “es altamente probable que venga, salvo alguna desgracia. La gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de recibirlo en noviembre”.