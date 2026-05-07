Cabot: otra empresa que cierra y peligran 150 empleos

Cabot Argentina confirmó el cierre definitivo y el inicio del desmantelamiento de su unidad operativa local, tras más de seis décadas de actividad. La decisión golpea al empleo y marca el final de una de las industrias emblemáticas de la ciudad de Campana.

La ciudad de Campana atraviesa horas de fuerte preocupación tras la confirmación del cierre definitivo de la planta de Cabot Argentina, una de las industrias históricas del distrito y referente del sector químico nacional. La compañía anunció el inicio del proceso de desmantelamiento de su unidad operativa ubicada sobre la avenida Larrabure, una decisión que afecta de manera directa a 150 trabajadores y sus familias.

La noticia fue comunicada formalmente a las autoridades gremiales y rápidamente generó alarma entre los empleados, que comenzaron a asimilar el impacto de una medida que pone fin a más de seis décadas de actividad industrial en la ciudad, según informó el portal local Campana Noticias.

Golpe al entramado industrial de Campana

La planta de Cabot no era una fábrica más dentro del entramado productivo campanense. Inaugurada el 14 de julio de 1962, fue la primera unidad de manufactura instalada por la compañía en toda Latinoamérica. En sus comienzos contaba con una capacidad de producción de 12.700 toneladas anuales y 83 empleados, pero con el paso de los años se consolidó como una de las principales productoras de negro de humo del país, alcanzando una producción cercana a las 85.000 toneladas anuales.

Ese insumo es clave para la fabricación de neumáticos y distintos productos derivados del caucho y el plástico, por lo que la planta ocupaba un rol estratégico dentro de la cadena industrial argentina.

Además, la empresa trabajaba con materia prima de origen nacional, utilizando aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada y gas natural local. En los últimos años también había impulsado proyectos vinculados al autoabastecimiento energético, lo que hacía presumir una continuidad operativa a largo plazo.

Crisis industrial: Cierra una histórica empresa química

El cierre representa un fuerte golpe para el perfil industrial de Campana, ciudad que históricamente creció de la mano de grandes compañías manufactureras. Durante más de 60 años, Cabot mantuvo un vínculo permanente con la comunidad y contribuyó al desarrollo del empleo calificado y de la actividad económica regional.

Mientras se esperan mayores precisiones sobre el proceso de desmantelamiento y las negociaciones vinculadas a la situación de los trabajadores, el impacto social de la decisión ya se hace sentir en la ciudad. Con el apagado de sus máquinas, se termina una etapa emblemática para la industria local y se abre un escenario de incertidumbre para decenas de familias que dependían de la actividad de la planta.

Con información de agencia MundoGremial