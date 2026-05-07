Pelea en el Gobierno por Adorni: Otra defensa de Milei pero Bullrich exige la declaración jurada

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete y sentenció que «ni en pedo se va». Pero la senadora Patricia Bullrich le exigió que presente su declaración de bienes «de manera inmediata».

La causa judicial que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito no solo abrió un frente externo, sino que expuso las grietas internas del oficialismo. El presidente Javier Milei volvió a defender públicamente a su jefe de Gabinete y descartó cualquier posibilidad de reemplazo. «Ni en pedo se va», sentenció en una entrevista televisiva. Sin embargo, la senadora nacional y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le exigió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes «de manera inmediata» porque la demora, sostuvo, daña «el proyecto» político.

La postura de Bullrich contrasta con la línea oficialista que intenta cerrar el escándalo con respaldos públicos. «Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible», afirmó la exministra de Seguridad en declaraciones al canal A24. «Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones», argumentó, en un intento por despejar el foco de atención del caso y volver a la agenda económica.

La defensa de Milei: «Es una persona honesta»

Milei fue consultado sobre el futuro de Adorni en una entrevista con La Nación+ y no dudó en respaldarlo. «Ni en pedo se va», sentenció el Presidente. «Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención», completó, al atribuir las acusaciones a una operación del kirchnerismo.

El mandatario también se refirió al reclamo de Bullrich. «Los números están en orden y van a ser presentados. Ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Es cuestión de días que tengan los papeles», afirmó. Sin embargo, la demora en la presentación de la declaración jurada es uno de los puntos que más críticas generó en la oposición y también dentro del propio oficialismo.

La advertencia de Bullrich y el guiño a Karina Milei

Bullrich fue contundente en su diagnóstico. «Adorni tiene que presentar su declaración jurada de manera inmediata», insistió. La senadora evaluó que la prolongación del escándalo afecta la capacidad del Gobierno para avanzar en temas centrales de su agenda. «Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes», argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich negó tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre una supuesta autonomía excesiva que ejercería la senadora y que molestaría a la hermana del mandatario. Como prueba de la buena relación, Bullrich recordó que Karina Milei le dio «un like» a su último video en redes sociales, un gesto que interpretó como un respaldo tácito.

El canciller también salió a desmentir los rumores

La interna también llegó al plano de las especulaciones sobre un posible reemplazo de Adorni. El canciller Pablo Quirno contó en declaraciones a Radio Mitre que se enteraron de las versiones mientras estaban en vuelo rumbo a Estados Unidos, donde Milei participó de la 29º Conferencia Global del Instituto Milken. «El Presidente me dice: ‘Uy, te eché. Me entero que te eché'», relató Quirno, quien confirmó que el mandatario luego desmintió las versiones en su cuenta de X.

Bullrich y su futuro político

En medio de la polémica por el caso Adorni, Bullrich también se refirió a su futuro político. La senadora admitió que quiere «representar a los porteños», aunque aclaró que no necesariamente desea hacerlo como jefa de Gobierno porteño, en medio de las versiones sobre su intención de suceder a Jorge Macri en la Ciudad. «Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa», sostuvo.