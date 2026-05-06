Kicillof volvió a diferenciarse de Milei y entregó 299 escrituras gratuitas a familias de Dolores

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 299 escrituras gratuitas para familias de Dolores y sostuvo: “Por más que (el presidente Javier) Milei siga asfixiándonos, desde la Provincia vamos a continuar trabajando por un pueblo con más y mejor salud, educación, trabajo y vivienda”.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos muy felices de estar nuevamente en Dolores para entregar escrituras gratuitas: esto no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses”.

“Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad”, agregó.

De la ceremonia participaron su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Juan Pablo García.

“No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas”, sostuvo el gobernador.

Y agregó: “También entregamos una ambulancia, la Nº431 en la Provincia: lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan”.

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se entregaron 299 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 832 las escrituras entregadas en el municipio desde el inicio de la gestión.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hicieron entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico, y suscribieron un convenio de apoyo financiero para obras en el Hospital Municipal “San Roque” y para reparación de equipamiento.

Recorrida por la nueva planta de la fábrica de alfajores “Don Abel” y firma de convenio

Durante la jornada, Kicillof visitó la nueva planta de alfajores “Don Abel”, que se inaugurará el 25 de mayo. Se trata de la primera fábrica sustentable de Dolores, y para su desarrollo contó con el acompañamiento de los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, así como con el apoyo del Banco Provincia a través de las líneas “Impulso productivo” y “MiPyme”.

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional está fracasando en su intento de convencer a la sociedad de que el único camino es el individualismo y el egoísmo: la comunidad bonaerense es solidaria y se organiza para que nadie quede afuera”.

Con información de la agencia de Noticias Argentinas