Stellantis, que produce los Peugeot 208 y 2008, frenará su producción entre mayo y julio

La planta de El Palomar del Grupo Stellantis tendrá dos paradas de dos semanas en los próximos meses. Ocurre por la caída de la demanda externa y un recorte de puestos de trabajo.

La planta de El Palomar de Stellantis, donde se producen los Peugeot 208 y 2008, tendrá dos paradas programadas en los próximos meses. El objetivo de las mismas es “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno” un plan que también apunta a la reducción de los puestos de trabajo.

La primera parada será del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la segunda será del 13 julio al 26 julio, según se comunicó a sus autopartistas. La medida del grupo automotor llega luego de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

Caída de la demanda

«A nosotros nos dijeron que sólo producirán 4 mil autos al mes hasta noviembre y que es, en buena medida, por la caída de la demanda de Brasil», dijeron desde la planta del conurbano bonaerense en declaraciones citadas por la agencia Infogremiales.

La principal razón de la caída de la demanda se encuentra en la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Actualmente, aproximadamente un 60% de la producción es para el mercado interno y un 40% se exporta.

En ese contexto, el pedido de unidades por parte del país vecino, principal destino de exportación y el mercado más importante de Latinoamérica, cayó abruptamente el año pasado y continúa con cifras inferiores a las que venía manejando la compañía.

Alarma por caída de ventas

En 2025, la exportación del Peugeot 208 a este país pasó de 17.000 a 9809 unidades, mientras que el SUV 2008 tuvo un leve crecimiento. El panorama local es otro, considerando que el año pasado se patentaron 29.092 unidades del 208 (un 5% de participación sobre todo el mercado) y unas 15.347 del 2008 (un 2,6%, respectivamente).

Este año sus cifras se mantuvieron estables, ya que el hatchback del león ya lleva patentadas 9033 unidades (4,7% de market share) y el SUV unas 4428 (2,3%). Una muestra que las paradas de planta no encuentran justificación en la demanda del mercado local.

Aunque sí hubo una señal de alarma en abril. Las ventas de Peugeot retrocedieron en términos interanuales un 30%, mientras que las de Citroen lo hicieron un 23%. Es que en el mercado local el arribo masivo de importados empezó a copar todos los segmentos.

Además como parte del reordenamiento productivo, también dejarán de producir los utilitarios Partner y Berlingo, consecuencia de un fin de ciclo que la compañía ya había anunciado hace tiempo como resultado de su bajo flujo de ventas.

Con información de agencia Infogremiales