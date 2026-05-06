Desinterés del Gobierno en el empleo: 3 meses después designaron al Subsecretario del área

La ministra Sandra Pettovello oficializó la designación de Atilio Rodolfo Catelli como subsecretario de Empleo y Formación Laboral, un cargo que permaneció vacante durante todo un trimestre.

La demora del oficialismo en cubrir un puesto estratégico para la gestión laboral quedó en evidencia este miércoles. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó a Atilio Rodolfo Catelli como nuevo subsecretario de Empleo y Formación Laboral, un cargo que había quedado vacante desde febrero, cuando Eugenia Cortona dejó el puesto. La decisión se oficializó a través del Decreto 325/2026 publicado en el Boletín Oficial, con fecha de efectividad a partir del 13 de abril.

Se trata de un área que el Gobierno insiste en calificar como estratégica para la gestión, especialmente por su rol en la reconversión de planes sociales en empleo genuino, una de las banderas que Pettovello suele promocionar en sus intervenciones públicas. Sin embargo, la demora de tres meses en cubrir la subsecretaría contrasta con el discurso oficial que le asigna un lugar central a la formación laboral y al «enseñar a pescar», una frase que la ministra suele acompañar con historietas generadas por inteligencia artificial en sus redes sociales.

Las funciones de la Subsecretaría y el programa Volver al Trabajo

La Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral tiene por objetivos la promoción y el sostenimiento del empleo, y la implementación de estrategias de mejora de la empleabilidad a través de la formación profesional y la certificación de competencias laborales. Desde la gestión libertaria, este espacio fue señalado como clave para la reconversión de puestos de trabajo y para la transformación de los planes sociales en empleo genuino.

En ese marco, el programa Volver al Trabajo, creado en 2024 en reemplazo del esquema Potenciar Trabajo, es una de las principales políticas del Gobierno en la materia. El programa busca desarrollar competencias sociolaborales en sus beneficiarios para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, e incluye instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos, además de una asignación económica mensual durante su vigencia.

Quién es Atilio Catelli

El nuevo subsecretario es abogado egresado de la Universidad de Belgrano, con experiencia en derecho del trabajo y trayectoria en el asesoramiento a empresas. Catelli integró equipos del Instituto para el Crecimiento, encabezado por Miguel Ángel Ponte, un exfuncionario con pasado en la Secretaría de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri. También se desempeñó como director de Organizaciones Comunitarias y secretario de Gobierno del municipio de Pilar, durante la gestión del ex intendente Nicolás Ducote.

El desembarco de Catelli se da en un contexto de reconfiguración del área laboral, atravesado por tensiones en torno a la implementación del programa Volver al Trabajo. La designación llega tres meses después de la salida de Eugenia Cortona, quien a su vez había reemplazado previamente a Luis Palomino en el cargo.

Una designación que levanta interrogantes

La demora en cubrir una subsecretaría considerada estratégica por el propio Gobierno abre interrogantes sobre las prioridades de la gestión en materia de empleo. Mientras el discurso oficial insiste en la importancia de la formación laboral y la reinserción de los sectores más vulnerables, los hechos muestran un área clave que permaneció acéfala durante todo un trimestre.

Con la llegada de Catelli, la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral queda nuevamente en funciones. El nuevo funcionario deberá ahora ponerse al frente de la implementación del programa Volver al Trabajo y de las estrategias de inclusión laboral para los sectores más vulnerables.