Carlos Bianco acusó a Santilli de comprar votos para suspender las PASO

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, acusó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de “comprar votos” en el Congreso para aprobar la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante una conferencia de prensa, el funcionario bonaerense apuntó contra el ex ministro de Interior, a quien criticó por no responder pedidos de reunión para atender reclamos de la provincia de Buenos Aires.

“Se ve que está muy ocupado comprando votos para eliminar las PASO por las provincias. Seguramente eso le lleva mucho tiempo”, manifestó Bianco.

Los dijo al mencionar que envió este lunes una nota a Santilli para pedir audiencia ante la decisión del Gobierno nacional de mudar la base aeronaval de Punta Indio, municipio ubicado a 75 kilómetros de La Plata.

“Estamos acompañando al municipio en el reclamo al gobierno nacional para que revise esta decisión, ya que la base militar es la principal generadora de empleo de la comuna”, declaró el funcionario kicillofista.

El Gobierno encabezado por Javier Milei mantiene en la mira a la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como un objetivo clave de cara a las presidenciales de 2027.

Sin embargo, no cuenta con el apoyo de sus socios como el PRO y la UCR. El presidente del bloque amarillo en el Senado, Martín Goerling, señaló que “no hay mayorías” para alcanzar un acuerdo en el Congreso y que no ve viable esta posibilidad. Ante este escenario, Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores, en busca de votos para conseguir victorias legislativas.

Por su parte, para el peronismo las primarias podrían ser un factor importante para ordenar las candidaturas para 2027, ante la fuerte fragmentación que atraviesa el partido.

Con información de la agencia Noticias Argentinas