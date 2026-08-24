Melconian contra Milei: “Es un Gobierno que carece de ‘hombres del Presidente’”

El economista Carlos Melconian lanzó duras críticas contra la dinámica política y el esquema de gestión del presidente Javier Milei, asegurando que los modos del jefe de Estado impactan directamente sobre el rumbo económico del país.

“Es un Gobierno que carece de mano de obra, carece de ‘hombres del Presidente’. He definido hace mucho tiempo el autocastramiento de sus integrantes, donde las cosas no se pueden discutir”, sostuvo el expresidente del Banco Nación.

En declaraciones a Radio Rivadavia en diálogo con Cristina Pérez, remarcó la importancia de rodearse de profesionales capacitados: “El miedo te tiene que llevar a nutrirte de gente más talentosa que vos. Eso es sano”, declaró Melconian.

Durante la entrevista, enfatizó que para sostener un proceso económico exitoso no alcanza únicamente con medidas aisladas, sino que se requiere una arquitectura política más sólida.

Así señaló que la administración actual carece de una estructura de contención política e institucional para sostener las reformas en el tiempo. Además afirmó que “no hubo nunca” un programa económico articulado ni un equipo con volumen técnico para llevarlo a cabo.

Y destacó que el país necesita apoyarse en políticas de largo plazo heredadas de gestiones anteriores, mencionando como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante la gestión de Mauricio Macri, Melconian asumió la conducción del Banco Nación con la promesa de integrar el gabinete económico, pero su paso por el cargo duró apenas unos meses: su salida se precipitó debido a sus marcadas diferencias con las decisiones del Ejecutivo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas