Cencosud también en conflicto: denuncian salarios congelados y preparan protestas

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio reclama una recomposición salarial para empleados de Cencosud y advierte por la falta de respuestas de la empresa.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) inició un reclamo contra Cencosud por la falta de actualización salarial para trabajadores jerárquicos de la compañía y denunció que la situación derivó en un conflicto que tiene como uno de sus principales escenarios al centro comercial Unicenter.

Según informó la organización gremial, los trabajadores afectados reclaman una recomposición de sus haberes ante lo que consideran un atraso salarial que impacta sobre empleados que cumplen funciones de responsabilidad dentro de la estructura de la empresa.

Desde el sindicato señalaron que, pese a los planteos realizados ante la compañía, no se habría alcanzado una respuesta que permita destrabar la discusión salarial, por lo que resolvieron avanzar con acciones de protesta y visibilización del reclamo.

Reclamo por aumento salarial y reconocimiento

El conflicto tiene como eje central la situación de los trabajadores jerárquicos de Cencosud, un sector que, según plantea la APPyJC, requiere una representación específica debido a sus funciones y responsabilidades dentro de la actividad comercial.

La organización gremial sostiene que los trabajadores jerárquicos atraviesan una pérdida del poder adquisitivo producto de la falta de actualización de sus salarios y reclama la apertura de una instancia de negociación para abordar la recomposición.

En ese marco, el sindicato declaró el estado de alerta y movilización, mientras continúa reclamando una respuesta por parte de la empresa.

Protestas en Unicenter

Uno de los puntos donde se expresó el conflicto fue el centro comercial Unicenter, perteneciente al grupo Cencosud, donde los trabajadores realizaron acciones para visibilizar su reclamo.

La protesta apunta a exigir una solución al reclamo salarial y a que la empresa convoque a una mesa de diálogo que permita avanzar en un acuerdo.

Desde la APPyJC remarcaron que continuarán con las medidas hasta obtener respuestas concretas sobre la situación salarial de los trabajadores alcanzados por el reclamo.

El antecedente de ChangoMás: denuncian congelamiento salarial y aumentos con órdenes de compra

El conflicto de Cencosud se suma al reclamo que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) mantiene con ChangoMás, donde el sindicato denunció un esquema salarial que considera perjudicial para los trabajadores jerárquicos.

Según informó la organización gremial, la empresa Dorinka —controlante de la cadena ChangoMás— habría mantenido los salarios congelados durante más de siete meses y ofrecido una recomposición del 9% mediante mecanismos que no implicarían un aumento directo incorporado al salario.

Desde la APPYJC denunciaron que parte de ese incremento se instrumentaría a través de una tarjeta de compra para utilizar dentro de los supermercados de la propia cadena y otra parte bajo la modalidad de reintegro de viáticos, cuestionando que ese esquema no representa una recomposición salarial genuina.

El gremio advirtió que este tipo de mecanismos afectan la composición real de los ingresos de los trabajadores y reclamó aumentos salariales que se incorporen de manera efectiva al salario, además de la apertura de una mesa de negociación con la empresa.

De esta manera, los conflictos en Cencosud y ChangoMás exponen los reclamos de los trabajadores jerárquicos del comercio por actualización salarial, reconocimiento de sus funciones y participación en las discusiones laborales.

Con información de agencia MundoGremial