Experta en ludopatía alertó en Diputados: «Tenemos la adicción con más índice de suicidio»

Una psicóloga especializada advirtió que la ludopatía es la adicción con mayor tasa de suicidio y que los jóvenes están atravesando una crisis profunda. Reclamó una ley que regule las apuestas online.

La comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados recibió este martes a Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y autora del libro «Ludopatía: la adicción del siglo XXI». Durante la reunión, la especialista se refirió al desarrollo de la actividad lúdica en los menores de edad y reflexionó sobre cómo las herramientas tecnológicas permitieron que las apuestas avancen en entornos de la vida que antes eran intocables.

El titular de la comisión, Valentín Miranda, recordó que antes de la creación del cuerpo de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, era Prevención de las Adicciones el cuerpo parlamentario que se encargaba de los proyectos referidos al juego online. Los legisladores escucharon a Blanca, cuyo libro fue declarado de interés legislativo durante la sesión ordinaria de esta semana.

La advertencia sobre el suicidio y la falta de tratamientos

En su intervención, la psicóloga brindó parte de su experiencia como investigadora y reclamó por una ley que regule las apuestas online. «La ludopatía es la adicción con más índice de suicidio. Hay que prestar mucha atención: los jóvenes no le están encontrando sentido a la vida. Nos están interpelando. Hay pibes que se transforman en prestamistas, les prestan dinero a sus compañeros con intereses. Hay chicos que necesitan internaciones y no hay donde tratarlos. Están creciendo las adicciones sin sustancias como la ludopatía o las compras compulsivas», advirtió Blanca.

La egresada de la Universidad de Buenos Aires mencionó que cada vez más familias acuden a su consultorio por el juego compulsivo y remarcó que las crisis económicas agravan el ingreso al juego, tanto online como presencial. «Hace 23 años que trabajo con este tema, hay gente que se pierde días y días apostando», aseguró.

El acceso al juego y el rol de la tecnología

Blanca señaló que las nuevas tecnologías contribuyeron a facilitar el acceso a las apuestas. «Los chicos en las charlas refieren que los padres les piden que dejen los celulares, pero que ellos están todo el día con los suyos. La aparición de los bingos en los barrios y los tragamonedas abrieron el juego para muchos sectores que antes no tenían acceso. Las personas adultas mayores también empezaron a frecuentarlos. Empezamos a recibir pacientes de más de 70 años porque usaban gran parte de la jubilación para ir al bingo», apuntó.

La psicóloga trazó un paralelismo entre la ludopatía antes de la llegada del juego online y la situación actual. «Estamos viendo algo cada vez más grave, los chicos se están enfermando. Ahora ya no hay que ir a buscar el juego. Fue el juego el que nos busca y lo tenemos en la mano mediante el celular. Y en todos los países cuando se habilitó el juego online, se accedió a la franja etaria que faltaba: los jóvenes», precisó Blanca.

El avance del juego online y la publicidad durante el Mundial

Blanca definió la actualidad de la actividad lúdica como «una verdadera pandemia» y consideró que los contenidos televisivos transmitidos en las pausas comerciales buscan atraer a los jóvenes. Para ejemplificarlo, nombró el caso de la publicidad de la IA de Diego Armando Maradona que promociona las apuestas. «Está el juego online, las billeteras virtuales y los cajeros de apuestas. Las apuestas afectan más a los jóvenes, por eso hay una propaganda en el Mundial que relaciona las apuestas a tener pelotas. Esto es una verdadera pandemia. En ciudades grandes y chicas los chicos están apostando. No lo estamos escuchando. Hay muchísimas familias endeudadas, venden autos y hasta casas para pagar las deudas», cerró Blanca.

Debate sobre ludopatía con diputados bonaerenses.

Los proyectos en la comisión

La comisión de Prevención de las Adicciones dejó en estudio un proyecto del massista Carlos Puglelli para regular los mensajes publicitarios en bebidas alcohólicas, con la intención de promover el consumo responsable. Desde el cuerpo, optaron por pedirle informes al Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), dependiente del Ministerio de Seguridad, antes de despachar la iniciativa.

La comisión también le pidió informes al REBA por la iniciativa del exdiputado del PRO Fernando Ranzini para derogar la limitación horaria del expendio de bebidas alcohólicas, cuyo tratamiento fue postergado. Se dejó en estudio la normativa de Alejandra Lordén para establecer la leyenda «Las drogas, el alcohol, el tabaco y el juego son perjudiciales para la salud» en todos los medios de transporte, a la espera de información por parte de la cartera homónima. La única propuesta que avanzó fue la del dialoguista de Nuevos Aires, Fabián Luayza, para declarar de interés legislativo la labor de la ONG «De la Mano» sobre prevención de adicciones.