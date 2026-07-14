La FIFA prohibió banderas sobre las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra.

La FIFA prohibió el ingreso de banderas, carteles, camisetas y cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La medida forma parte del operativo especial de seguridad diseñado para uno de los encuentros de mayor riesgo del torneo y responde al reglamento del organismo, que impide el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.

La restricción alcanza a cualquier insignia vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, un símbolo habitual entre los hinchas de la Selección.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que tampoco se permitirá el ingreso de remeras o pancartas alusivas al conflicto de Malvinas y sostuvo: “No pueden ingresar banderas con contenido político”.

La funcionaria explicó que el operativo fue definido tras un análisis de riesgo realizado junto con organismos internacionales.

La coordinación se llevó adelante en una reunión del Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con representantes de la FIFA, el FBI, la policía del estado de Georgia, la policía de Miami, la policía de Inglaterra y autoridades argentinas.

Para el encuentro trabajarán más de 1.600 agentes entre policías, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales.

Además, por primera vez en el Mundial, los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3, aunque Monteoliva aclaró que, debido a que las entradas fueron adquiridas previamente, “habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio”.

También estará prohibido ingresar con botellas y las bebidas se servirán en vasos descartables para evitar que los envases sean utilizados como objetos contundentes.

El dispositivo abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los accesos.

Monteoliva informó, además, que ya fueron identificados 13 argentinos que intentaron eludir controles o ingresar con entradas falsas, por lo que fueron inhabilitados para asistir a estadios durante el Mundial y también en la Argentina.

La ministra agregó que Estados Unidos recibió el registro de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en el país para impedir su acceso a los encuentros del torneo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas