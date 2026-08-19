Científicos argentinos empobrecidos: acumulan 40,5% de atraso salarial desde que asumió Milei

El dato surge del último informe elaborado por el Grupo EPC, a julio de 2026 y tomando como base el mes de noviembre de 2023, los salarios en el CONICET cayeron 40,5%.

Según el último informe elaborado por el Grupo EPC, a julio de 2026 y tomando como base el mes de noviembre de 2023, los salarios en el CONICET cayeron 40,5%, el escalafón de trabajadores de ciencia agrupados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) perdió un 32,1% y las remuneraciones en Universidades Nacionales lo hicieron en un 23,8%.

En el último mes de julio, las remuneraciones en el CONICET se incrementaron muy levemente en términos reales: tuvieron un alza nominal del 2,2% mientras que la inflación llegó al 2,1%. Desde noviembre de 2023, perdieron un total de 40,5 puntos de poder adquisitivo.

Los salarios en el CONICET, cada vez peor

Por su parte, las remuneraciones de los trabajadores encuadrados en el SINEP también subieron un 0,1% en términos reales durante julio de 2026, aunque todavía se ubican un 32,1% por debajo de los valores de noviembre de 2023. En los últimos doce meses se deterioraron un 7,8%.

Finalmente, en el caso de los docentes e investigadores de Universidades Nacionales, los salarios volvieron a caer: perdieron 2,1% en julio tras haber aumentado en junio por primera vez en veinticinco meses. De esta manera, declinaron 23,8 puntos contra noviembre de 2023.

Este ajuste en la política salarial hacia los trabajadores en universidades anula plenamente la recuperación que había tenido el sector entre 2003 y 2011, profundiza el deterioro que habían sufrido entre 2017 y 2021 y que habían comenzado a revertir en 2022 y 2023. Sus salarios se encuentran cerca del piso que tuvieron en el 2003 y a 42 puntos del pico de 2011.

Con información de agencia Infogremiales