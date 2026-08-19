La expareja de Cerimedo reveló chats con él donde habla de corrupción en el gobierno de Javier Milei mientras surge una causa por enriquecimiento ilícito contra el consultor detenido en Bolivia.

Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza y actual asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se negó a declarar este martes en el marco de la causa que lo tiene como imputado por tentativa de femicidio en perjuicio de su expareja, Nadia Beller.

El consultor político permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, Bolivia, donde se desempeñaba como asesor del mandatario boliviano. Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien el lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

El ataque y la detención de Cerimedo

El hecho ocurrió el lunes por la noche. Según las imágenes de las cámaras de seguridad y el reporte policial, dos hombres vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules, llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos le disparó a quemarropa a Beller, mientras que el otro le robó la cartera y el celular. La mujer cayó al piso y fingió estar muerta. Beller fue llevada de urgencia a un hospital de Santa Cruz, donde en diálogo con el medio boliviano DTV responsabilizó a Cerimedo por el ataque. «Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son», afirmó y agregó: «Si no fingía estar muerta, me remataban».

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque. Una vez detenido, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía General de Bolivia, a cargo de Roger Mariaca, calificó el hecho como tentativa de femicidio y emitió una orden de detención para Cerimedo.

El fiscal adelantó que el argentino seguirá detenido de manera preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada no se limita solamente al ex asesor de Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.

La acusación de Beller y el embarazo

Beller, de 33 años, es abogada y fue candidata a diputada por el MAS en 2019, para luego alejarse del partido de Evo Morales. Desde el hospital afirmó que está embarazada de cuatro semanas de Cerimedo y lo acusó de haber ordenado el ataque. Relató episodios previos de violencia y sostuvo que el celular robado contenía pruebas de agresiones y de presuntos negociados con combustibles y oro que involucrarían a funcionarios del gobierno de Paz.

Este miércoles por la mañana, mientras permanecía internada, Beller publicó en su perfil de Facebook una captura de una conversación que atribuyó a Cerimedo y con la que buscó desmentir la explicación oficial sobre el papel que desempeñaba el argentino cerca del mandatario boliviano.

En el chat que acompañó la publicación, la cuenta identificada como Cerimedo se atribuye capacidad para influir sobre decisiones de Paz Pereira. «Y por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura», dice uno de los mensajes.

La reacción del gobierno boliviano y la investigación

El vicepresidente boliviano, Edman Lara, confirmó que Cerimedo era asesor personal de Paz y exigió que no se le otorgue ningún favorecimiento. «El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz», afirmó Lara.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió una investigación «seria y exhaustiva» y recordó que «nadie está por encima de la ley». El presidente Paz Pereira fijó personalmente su posición y puso el foco en la situación de Beller. «Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido», afirmó el mandatario.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia instruyó al juez que interviene en la causa para que el expediente no sea declarado en reserva, garantizando así que Beller pueda acceder a la información del proceso. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que «el presidente ha instruido absoluta colaboración con la investigación y cero interferencias», y agregó que «ninguna persona vinculada al Gobierno, a su entorno, ni en el país está por encima de la ley».

La investigación continúa ahora en dos direcciones: determinar el grado de participación que la Fiscalía le atribuye a Cerimedo e identificar a quiénes ejecutaron el ataque, además de establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y financiamiento del atentado.