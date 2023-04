Colectivos: Acuerdo con Metropol y prometen activar centro de monitoreo

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, anunció este jueves la activación del Centro de Monitoreo las cámaras en los colectivos. En tanto, hubo acuerdo con la empresa Metropol y se levantó el paro de colectivos de esa firma.

«Tras la colocación de chips, en las próximas horas se empezarán a activar en el Centro de Monitoreo las cámaras», anunció Jorge D’Onofrio, como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de los colectiveros luego del crimen del chofer Daniel Barrientos.

«Claramente las cámaras de seguridad no vienen a resolver las cuestiones de inseguridad, es un elemento disuasivo y hemos avanzado y en las próximas horas se empiezan a activar, tras la colocación de chips, en el Centro de Monitoreo, las cámaras», anunció el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó para anunciar un principio de acuerdo con la empresa Metropol.

El funcionario concretó este anuncio al ser consultado sobre la colocación de cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros y detalló que «hay más de 1.500 cámaras en stock y otro tanto que el 23 de abril estarán en Argentina».

Respecto a la posibilidad de instalar cabinas blindadas para los choferes, el ministro aclaró que «es impracticable. Además sería sólo para el chofer y no para el resto pero así uno ponga vidrio blindado no hay forma donde anclarlo, el material de la carrocería no permite el anclado, por eso el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) descartó esa posibilidad».

D’Onofrio insistió que el Gobierno de Axel Kicillof «hizo todos los esfuerzos necesarios para darle seguridad a las unidades que transitan por la provincia».

Fin del paro

El Ministerio de Transporte bonaerense, la empresa de colectivos Metropol y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzaron un principio de acuerdo para que se levante el lockout que lleva adelante la firma en reclamo del pago de subsidios, por lo que desde esta medianoche quedará restablecido el servicio.

El entendimiento fue alcanzado al cumplirse el segundo día de paralización de servicios de 23 líneas de transporte de Metropol que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De esta forma se abrirá una instancia de negociación más amplia por un plazo de 72 horas, en las que las distintas líneas deberán operar normalmente, con el objetivo puesto en encontrar una solución final al tema.

La medida que el Ministerio de Transporte calificó como un «lockout» (paro patronal), afectó a las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670, todas operadas por Metropol.

Con información de agencia Télam