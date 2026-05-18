Córdoba tiene en Belgrano finalista…una gran posibilidad

El saludo del Gobernador Martin Llayora a las autoridades de Belgrano, por el logro conseguido:

«El deporte cordobés se sigue destacando y pone a #Córdoba bien alto. Los Piratas hacen historia y son finalistas del Torneo Apertura 2026».

Nos llena de orgullo que esta gran final se juegue el próximo domingo en #Córdoba, en el #EstadioKempes, sede de grandes eventos deportivos y escenario de momentos históricos para nuestra provincia.

Quiero felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico, dirigentes y a la gran hinchada celeste por este logro de gran relevancia para el fútbol cordobés y argentino», destacó. 👏🏼

El mensaje del Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani «que la final se juegue en Córdoba, aporta al turismo de la Provincia» (por el movimiento que habrá estos días en torno a éste partido) y sobretodo, que en Córdoba se «posen todas las miradas» para dilucidar quien será el Campeón del Fútbol Argentino y uno de esos equipos sea cordobés, no lo vivimos nunca en la Historia del fútbol de nuestra Provincia.

Por eso es especial, por eso será una Jornada que recordaremos propios y extraños.

Ojalá Córdoba pueda coronar con uno de sus «hijos pródigos» éste logro, que será la «frutilla del postre» de la buena gestión que vienen haciendo los clubes cordobeses en éste último tiempo, con 4 equipos en Primera División (Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes de Rio IV) uno en la B Nacional (Racing de Nueva Italia) con chances de que ingresen otros a la 2da División del Fútbol Argentino.

Orgullo como cordobés sí, pero rescato el mensaje del técnico de Belgrano, Ricardo Zielinsky, cuando dice «el sentido de pertenencia que tiene éste equipo», el tirar todos «juntos», el sostener la idea en el tiempo de la UNIDAD más allá de algunos resultados adversos…

Esos valores no se negocian, pero como sabemos que ésto es fútbol y si la «pelota pega en el palo y entra, SOS el más «grande» y si pega en el palo y sale, SOS el «peor» del curso…» decimos, la VIDA se rige de «momentos» y yo agradezco éste momento de sentir a Córdoba en lo más alto del Fútbol Argentino…

El «Barco Pirata» llegó al puerto, en su Provincia, en su reducto y «sueña» con convertirse en el primer equipo cordobés que obtenga un título en Primera División… ¿Lo logrará?

El rival será «nuevamente» River (como en esa recordada «final» del 2011, que lo vió ascender a Belgrano a Primera y descender a un «gigante») pero está claro, que este será otro contexto porque se jugará nada más y nada menos, que un título Argentino (Torneo Apertura).

Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)