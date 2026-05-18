Crisis de la empresa fabricante de Adidas y Nike: Retiros voluntarios y reducción de la actividad

La planta de la empresa brasileña Dass en Misiones que fabrica para Adidas y Nike abrió retiros voluntarios y profundizó la reducción de actividad.

El cupo de desvinculaciones se completó rápidamente en medio de una producción en mínimos históricos y una creciente preocupación entre los trabajadores.

Dass de Eldorado: pasó de 1.600 a 170 trabajadores

La planta, que llegó a emplear entre 1.500 y 1.650 operarios en sus años de mayor actividad, funciona actualmente con apenas unos 170 a 180 trabajadores y produce cerca de 3.000 pares diarios, alrededor del 10% de su capacidad instalada.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) apuntaron contra el avance de las importaciones y el impacto de la apertura comercial sobre la fabricación local.

“12 millones de pares terminados importó Adidas desde Asia (principalmente Vietnam) en solo seis meses el año pasado y sólo 500 mil pares fue el total que logró producir la planta de Eldorado en ese mismo período”, afirmó el delegado gremial Gustavo Melgarejo en declaraciones publicadas por El Territorio.

El dirigente sindical también sostuvo que la competencia “no es Brasil; es Asia, China y Vietnam”, en referencia al ingreso de productos importados.

Crisis en la industria del calzado deportivo

Por su parte, desde BAE Negocios señalaron que la reducción de personal se dio “en medio de la fuerte crisis que afecta a la industria nacional del calzado deportivo”, un escenario que golpea especialmente a las plantas vinculadas a marcas internacionales.

La empresa ya había cerrado anteriormente su planta de Coronel Suárez y trasladado parte de su maquinaria a Paraguay, donde mantiene operaciones activas.

En Eldorado, el impacto social de la caída de Dass se refleja en el deterioro del empleo formal y en la retracción económica de una ciudad históricamente ligada a la actividad de la fábrica. Muchos ex trabajadores debieron reconvertirse en empleos informales o abandonar la región en busca de nuevas oportunidades laborales.

Los retiros voluntarios fueron acordados bajo el esquema indemnizatorio previo a la reforma laboral, según indicaron las publicaciones periodísticas. El caso de Dass se consolidó así como uno de los ejemplos más visibles de la crisis que atraviesa la producción nacional de calzado frente al crecimiento de las importaciones y la caída de la actividad industrial.

Con información de agencia MundoGremial