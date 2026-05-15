El Senado recibió la donación de un retrato de Juan Bautista Alberdi

El Senado de la Nación, a través de su presidente, Victoria Villarruel, recibió una obra destinada a integrar el acervo artístico institucional del Palacio Legislativo.

En el marco de las actividades por el 120° aniversario del Palacio del Congreso, el Senado de la Nación, a través de su presidente, Victoria Villarruel, recibió una obra destinada a integrar el acervo artístico institucional del Palacio Legislativo.

Durante el encuentro, el artista plástico Ricardo Celma, junto con Javier Zenteno e Ignacio Zaldívar, representantes de la Galería Zurbarán, realizaron la donación al Senado de un retrato de Juan Bautista Alberdi, una de las figuras centrales del pensamiento constitucional argentino.

La incorporación de esta obra reviste un especial valor institucional. Alberdi fue autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, texto fundamental que inspiró la Constitución Nacional de 1853 y contribuyó a la organización política de la República.

En este año en que el Palacio del Congreso cumple 120 años, la incorporación de un retrato de Alberdi reafirma el vínculo entre arte, historia y vida republicana. La obra pasará a formar parte del patrimonio del Senado, enriqueciendo no solo el acervo artístico institucional sino también los símbolos que representan la historia nacional.

Durante el acto, Villarruel destacó la importancia de preservar y fortalecer el patrimonio artístico del Congreso: “Nos encontramos con un acervo pictórico bastante deteriorado y con muy pocas obras. Había poco interés en preservar esto que es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y que hace al enorme valor que tiene el Congreso de la Nación”.

La titular del Senado también se refirió a la impronta de la obra y a la figura representada: “Parece un hombre recio, como eran San Martín y Belgrano. La obra transmite rasgos de su personalidad y nos permite incorporar un retrato que hacía falta en esta casa”.

Asimismo, agradeció la donación y el aporte realizado al patrimonio institucional: “Le agradezco mucho esta donación. Es una obra muy linda y tendrá un lugar destacado”.

Por su parte, Ricardo Celma expresó su emoción por participar de una jornada especial para el Congreso y contribuir con una obra a la institución: “Traer un poco de arte en un día como este es lo que sueña todo artista. Estoy muy contento”.

El artista destacó además el valor de incorporar figuras fundamentales a los espacios institucionales: “Hay figuras que no pueden faltar en el Congreso y saber que faltaba su rostro me inspiró a realizar este retrato”.

Celma explicó que buscó construir una representación renovada de Alberdi: “No quería copiar una imagen existente sino transmitir autoridad, esencia y esa mirada de amor por la patria. Quise contar una nueva historia de un prócer que tanto aportó al país”.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Cultura del Honorable Senado de la Nación, con una agenda orientada a poner en valor el patrimonio institucional, promover el arte argentino y fortalecer la presencia de los grandes referentes nacionales en los espacios del Congreso.