Kicillof explotó contra Milei y lo acusó: “No cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de Adorni”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde criticó que el presidente Javier Milei “no cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de (el jefe de Gabinete, Manuel) Adorni”.

“Quieren instalar la crueldad, el autoritarismo, el sálvense quien pueda, el odio al otro”, declaró sobre el oficialismo nacional.

Kicillof, sostuvo que el gobierno de Javier Milei “basó su primer año de gestión, además de su campaña, en una burla permanente al movimiento de las mujeres, y por eso, lo convirtió en uno de sus blancos sistemáticos y favoritos”.

Al inaugurar el espacio de Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro, la corriente que lidera dentro de la interna peronista, el mandatario defendió las políticas de género que enarbola su gestión y lo contrastó con el vaciamiento que le adjudica a la administración nacional.

“Además de los insultos, va quedando claro que este Gobierno no vino solo a aplicar un ajuste económico, vino a intentar cambiar -con ese nombre de ‘batalla cultural’- el alma de nuestro pueblo”, consideró.

Según señaló, “para aplicar su ajuste y su proyecto necesitan cambiar el alma, la cultura y la tradición de nuestro pueblo”.

“Quieren instalar a la crueldad, al totalitarismo, al ‘sálvese quien pueda’, al odio al otro, al desprecio al diferente”, cuestionó Kicillof.

“Ese experimento de desintegración social tienen un capitulo central que es el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas que son nuestras luchas, contra sus derechos y conquistas”, afirmó.

Como ejemplos, mencionó la eliminación de la galería de las mujeres en la Casa Rosada, y la supresión del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

“Le digo a mis compañeros peronistas varones: tengamos más humildad, demos menos lecciones desde las redes, y tengamos en cuenta que desde que llegó Milei la vanguardia de la resistencia de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”, aseguró.

Con información de la agencia Noticias Argentinas