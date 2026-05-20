Crece el escándalo en LLA: ahora un senador libertario exige que Adorni muestre su declaración jurada

Se trata de Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza por Formosa. Se sumó a las voces críticas dentro del oficialismo y le reclamó al jefe de Gabinete que presente «de una vez» su declaración jurada.

La paciencia dentro de las propias filas libertarias empieza a agotarse. El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, rompió el silencio y se convirtió en el último dirigente de La Libertad Avanza en exigirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada de bienes. La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito ya lleva más de dos meses sin que el funcionario más cercano al presidente Javier Milei haya dado explicaciones concretas sobre su patrimonio y sus viajes al exterior.

«Si yo hubiese sido Adorni y tengo un problema así, estoy tres noches sin dormir y presento la declaración jurada», aseveró Paoltroni en una entrevista con Radio Continental. El senador, que hasta ahora intentó mantenerse al margen de las internas, lamentó que el escándalo «haya tapado la agenda» del Gobierno y desviado la atención de los logros que, según su mirada, la gestión libertaria cosechó en los últimos meses.

«Es una falta de respeto al Presidente»

El representante formoseño fue contundente en su reclamo. «Lamento mucho lo de Adorni. Ha tapado la agenda, han pasado cosas muy buenas en este tiempo pero lo de Adorni tapa todo», expresó, y remarcó el tiempo transcurrido sin novedades: «Pasaron 70 días… ¿cómo vas a tener un país pendiente?».

Paoltroni vinculó la situación con el discurso presidencial. Recordó que en la última apertura de la Asamblea Legislativa, «el Presidente fue contundente: la moral como política de Estado». Por eso, consideró que la prolongación del silencio de Adorni constituye «una falta de respeto al Presidente, que le da todo el apoyo y la confianza, que se tome todo el tiempo del mundo para presentar la declaración jurada».

El antecedente de Bullrich y el mensaje de Villarruel

El senador no es el único que alzó la voz dentro del oficialismo. Días atrás, la senadora nacional Patricia Bullrich también había reclamado públicamente que Adorni presente su declaración jurada. Este martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó al coro durante una visita a la ciudad de Rosario. «Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni», sentenció la presidenta del Senado, en una declaración que aumentó la presión sobre el jefe de Gabinete.

El senador nacional Francisco Paoltroni

El propio presidente Milei había intentado bajarle el tono al escándalo hace dos semanas. En una entrevista televisiva, aseguró que Adorni «tiene todo listo para presentar» la documentación. El 19 de mayo, el ministro del Interior, Diego Santilli, también salió al cruce y afirmó que «en los próximos días» Adorni presentaría su declaración jurada. «Va a traer tranquilidad», sostuvo Santilli a la salida de un evento en el MALBA. Sin embargo, los días pasaron y el funcionario aún no cumplió con su promesa.

La defensa de Paoltroni y su distancia de las «internillas»

A pesar de su dura exigencia hacia Adorni, Paoltroni intentó diferenciarse de las facciones internas que dividen a La Libertad Avanza. «No participo de las internillas», aclaró el senador, en referencia a los recientes cruces entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «Tengo como objetivo cambiar la historia de mi provincia, no me meto en estas cosas porque no me suman», argumentó.

En ese contexto, Paoltroni también cuestionó a la vicepresidenta Villarruel. Recordó que la titular del Senado viajó a Formosa el año pasado mientras el gobernador Gildo Insfrán pedía juicio político para Milei. «La defendía muchísimo a Villarruel hasta que fue a Formosa. Desde entonces, no ha vuelto a hablar», afirmó el senador, y especuló que Villarruel estaría estableciendo vínculos con el peronismo de cara a una posible candidatura en 2027.

El hermano del jefe de Gabinete también en la mira

La novela judicial que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El diputado provincial por La Libertad Avanza Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó una herencia de 21 millones de pesos que no había declarado originalmente. La presentación se realizó luego de que el legislador fuera imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, una investigación paralela que agrava el clima de sospecha en torno al núcleo duro del poder.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo son los encargados de reunir información sobre propiedades, viajes, gastos en dólares y movimientos patrimoniales de Manuel Adorni. Mientras tanto, en el oficialismo crece la preocupación. Lo que empezó como un rumor sobre un viaje a Punta del Este se transformó en un escándalo que no cesa y que, por ahora, no encuentra un final a la vista.