¿Por qué el Tiranosaurio Rex tenía los brazos cortos?

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, realizado por investigadores del University College London y la Universidad de Cambridge, dio con la clave sobre los pequeños brazos del Tyrannosaurus rex.

El Tyrannosaurus rex no solo fue el más corpulento de los dinosaurios carnívoros, sino también el dueño de una de las siluetas más desproporcionadas de la historia natural. Sus brazos, de apenas un metro de largo, contrastaban brutalmente con un cuerpo de 13 metros y un cráneo capaz de ejercer toneladas de presión. Durante décadas, esa extrañeza alimentó teorías que iban desde la simple curiosidad hasta la especulación científica. Una de las más difundidas, propuesta por el paleontólogo Kevin Padian, sugería que los brazos se encogieron para evitar amputaciones accidentales cuando varios tiranosaurios se arremolinaban para devorar una misma carcasa.

Ahora, un equipo liderado por Charlie Roger Scherer, investigador del University College London, en colaboración con la Universidad de Cambridge, ofrece una respuesta más robusta. Analizaron 82 especies de dinosaurios terópodos, el grupo de los carnívoros bípedos, y hallaron un patrón repetido en al menos cinco linajes distintos, incluyendo a los tiranosáuridos, los abelisáuridos y los carcharodontosáuridos. La conclusión fue clara: la reducción de las extremidades delanteras no fue una casualidad, sino una tendencia evolutiva directa.

La cabeza como única arma

El nuevo análisis alométrico, que mide la relación entre las partes del cuerpo y el crecimiento general, descubrió que el acortamiento del brazo corre en paralelo al desmesurado desarrollo de la musculatura del cuello y el cráneo. A medida que estos depredadores evolucionaban hacia formas gigantescas de hasta siete toneladas, la presión evolutiva se concentró en la cabeza. Los cráneos se hicieron enormes, ligeros y extraordinariamente fuertes, equipados con mandíbulas capaces de triturar huesos.

Con semejante arsenal montado sobre un cuello robusto, el uso de las extremidades delanteras para cazar quedó obsoleto. El dinosaurio ya no necesitaba sujetar a su víctima con los brazos porque su cráneo letal se bastaba para capturar, someter y desmembrar a cualquier presa del Cretácico. De hecho, los brazos del T. rex eran tan cortos que no podían alcanzar su propia boca ni sujetar presas en carrera, y ni siquiera podían entrelazarse en una lucha cuerpo a cuerpo.

Úsalo o piérdelo

Mantener unos brazos largos y musculosos cuando la cabeza ya realiza todo el trabajo pesado no solo es un desperdicio de energía, sino un obstáculo biomecánico grave. Al desplazar el centro de gravedad hacia delante debido a un cráneo masivo, unos brazos largos y pesados habrían desestabilizado la postura del dinosaurio al correr. Las mutaciones genéticas que reducían las extremidades favorecieron una locomoción más eficiente y un cráneo más devastador.

Los investigadores creen que esta transformación estuvo ligada a la aparición de herbívoros gigantescos, especialmente los saurópodos de cuello largo. Intentar sujetar animales de decenas de toneladas con garras relativamente pequeñas era ineficaz y peligroso. Así, se desencadenó una especie de «carrera armamentística evolutiva»: a medida que las presas crecían, los depredadores necesitaban adaptaciones más eficaces. Las mandíbulas se convirtieron en el arma principal y los brazos, cada vez menos utilizados, comenzaron a reducirse.

El estudio también halló que distintos grupos de dinosaurios redujeron sus brazos de maneras diferentes: en unos se acortaban más las manos y la parte inferior, mientras que en otros toda la extremidad disminuía de manera proporcional. Esto sugiere que varias especies llegaron al mismo resultado evolutivo mediante procesos biológicos distintos. La evolución no siguió una única receta anatómica, sino que distintos linajes desarrollaron soluciones parecidas porque enfrentaban presiones ecológicas similares. El Carnotaurus, por ejemplo, poseía extremidades aún más pequeñas que las del T. rex.

Una herramienta secundaria pero no inútil

Los huesos de los brazos del T. rex eran robustos y poseían grandes zonas de inserción muscular, lo que indica que albergaban una fuerza considerable. No eran meros órganos vestigiales como el coxis humano. Los paleontólogos creen que todavía podían servir para tareas secundarias, como ayudar durante el apareamiento, incorporarse del suelo o estabilizar presas pequeñas. Sin embargo, dejaron de ser decisivos en la caza. La evolución, que no diseña organismos perfectos sino funcionales, favoreció entonces cráneos cada vez más especializados mientras las extremidades anteriores se reducían progresivamente.