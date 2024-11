«Cristina Kirchner es más leal que Victoria Villarruel»

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a atacar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y ahora la comparó con Cristina Kirchner.

“Yo fui un poco más brusca con “Bichacruel”. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder. Hubo una traicion y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”, dijo Villarruel en declaraciones al canal de streaming Laca después de que Javier Milei dijera en una entrevista televisiva que la vice ya no tiene «intejerencia» en su gobierno.

“Ella estaba dispuesta a separase del gobierno lo que fuera necesario para no sufrir el costo político, como fue con las marchas universitarias. Primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar”, agregó.

“Cobra 8 millones y medio de pesos por mes, viáticos y tiene asesores para trabajar en el senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos”, finalizó.