¿Cuánta gana la mayoría de los argentinos?: el 80% no cubre la canasta básica

Según un informe del INDEC sobre distribución del ingreso del 1er trimestre de 2026, el 80% de la población ocupada percibe ingresos por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer trimestre de 2026, que revelan que 10,5 millones de personas ocupadas en 31 conglomerados urbanos del país perciben ingresos mensuales inferiores a $1.500.000. Ese monto se ubica por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) de abril, que fue de $1.469.767, y muy por debajo de la de junio, que ascendió a $1.531.473, el parámetro que determina la línea de pobreza para un hogar tipo de cuatro integrantes.

De los 13,1 millones de personas ocupadas que perciben algún ingreso, el 56,5% son empleados formales (7,4 millones) y el 43,5% restante (5,7 millones) trabajan en la informalidad, evidenciando un aumento en este área dado que el año anterior eran el 42,5%. Esto implica que más de la mitad de los trabajadores que ganan menos de $1,5 millones mensuales tienen empleo registrado, lo que evidencia que la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno exclusivo del sector informal, sino que alcanza también al trabajo formal.

Las mujeres ganan menos

El ingreso individual promedio per cápita de la población relevada en los 31 conglomerados urbanos, que representa a 30,1 millones de personas, fue de $1.153.457 en el primer trimestre del año. Sin embargo, existen diferencias significativas según el género: el ingreso medio de los varones es de $1.352.247, mientras que el de las mujeres es de $959.030, un 30% menos. La brecha salarial por género se mantiene como uno de los rasgos estructurales del mercado laboral argentino.

La informalidad crece a medida que los ingresos disminuyen. En la franja más baja, 1.314.000 trabajadores perciben hasta $240.000 por mes, de los cuales el 90% (1.182.000) está en negro, y solo 132.000 son formales. En contraste, en el segmento de ingresos más altos, entre $2.250.000 y $40 millones, hay 1.140.000 empleados formales (87%) contra 172.000 informales, con un ingreso promedio de $3.402.414 entre los formales y $3.270.798 entre los no registrados.

En el primer trimestre de 2026, los salarios crecieron un 8,3% en promedio, por debajo de la inflación acumulada del 9,4% en el mismo período, según el Índice de Salarios del INDEC.

La cantidad total de asalariados del sector privado creció casi un 1% interanual, pero ese aumento no se tradujo en más empleo registrado, sino en una expansión del trabajo en negro. La tasa de informalidad pasó del 42,5% al 43,5% en un año, y el servicio doméstico sigue siendo la actividad con mayor proporción de trabajo no registrado, con un 72,8% de informalidad.

Con información de agencia Infogremiales