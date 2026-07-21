Lionel Scaloni habló de la teoría de la ‘final arreglada’ y las presiones al equipo: «No puedo creer»

Lionel Scaloni al llegar a la Argentina tras la final en el mundial 2026 (Foto: Captura de video)

El director técnico de la Selección Argentina se mostró sorprendido por las versiones sobre presiones externas en la final del Mundial. Desconoció irregularidades y aseguró que continuará en el cargo hasta diciembre.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló brevemente con la prensa en la puerta del predio de la AFA en Ezeiza, momentos después de regresar al país tras la final del Mundial disputada en Estados Unidos. Desde el interior de su auto, el entrenador dejó sus primeras sensaciones sobre el desenlace del torneo, despejó rumores sobre supuestos conflictos e irregularidades y volvió a referirse a su futuro en el cargo.

Scaloni buscó desmarcarse de las versiones sobre presiones o favoritismos externos que habrían condicionado el desarrollo de la final ante España. «No veo redes y no tengo idea de presiones», respondió para dar por cerrado el tema. En esa misma línea, al ser consultado sobre supuestos roces o conflictos dentro del grupo, manifestó su asombro: «No puedo creer lo que me están preguntando». El entrenador también se refirió a los rumores sobre un expediente de la FIFA por las manifestaciones relativas a las Islas Malvinas después de la victoria ante Inglaterra. «No tengo conocimiento, no nos dijeron nada», concluyó antes de continuar su viaje hacia la provincia de Santa Fe.

La continuidad de Lionel Scaloni y el balance de la final

Sobre su continuidad, que puso en duda después de la derrota, el entrenador reafirmó la decisión de cumplir con su contrato vigente: «Hasta diciembre estamos acá». Sin embargo, evitó profundizar sobre su futuro más allá de esa fecha. «Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es como se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no», valoró.

Al hacer un balance del rendimiento deportivo y del trago amargo tras el encuentro decisivo, el técnico fue contundente: «No viene bien saber que no ganamos. De la derrota se pueden sacar cosas positivas». Asimismo, destacó el compromiso de los futbolistas a lo largo de toda la competencia: «Los jugadores se brindaron al máximo, y dieron una demostración de carácter».

La bandera de Malvinas y la ausencia de sanciones

Scaloni aseguró que la bandera de las Islas Malvinas que desplegaron los jugadores luego del triunfo ante Inglaterra no les generó problemas con la FIFA. «No nos dijeron nada», afirmó el técnico. Esta declaración surge luego de que circularan rumores sobre una posible sanción al equipo por la manifestación, que fue interpretada como un gesto político en el contexto del partido contra la selección inglesa. El entrenador prefirió no profundizar sobre el tema y se limitó a negar haber recibido notificaciones al respecto.

El futuro del DT y el próximo desafío

Scaloni evitó hablar acerca de su continuidad en el cargo, aunque luego de la derrota en la final del Mundial dijo que tenía pensado «cortar» cuando venciera su contrato. El entrenador viajará a Pujato, su ciudad natal, para tomarse un descanso antes de definir los próximos pasos de su carrera. Las declaraciones de Scaloni llegan en un momento de reflexión para el cuerpo técnico y los jugadores, tras la derrota en la final y el regreso al país sin los festejos que habían acompañado otras conquistas. El DT dejó en claro que el grupo sigue unido y que el vínculo con la afición trasciende los resultados, mientras que el futuro del equipo quedará definido en los próximos meses.