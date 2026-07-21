El Gobierno anunció un nuevo programa de suplementos por formación para las FF.AA

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció un nuevo programa de suplementos por formación para las Fuerzas Armadas.

El funcionario destacó que la medida busca reconocer la capacitación y profesionalización del personal militar. Además, informó los principales avances económicos del Gobierno nacional, entre ellos la baja de la inflación, el récord histórico de exportaciones y el crecimiento del mercado de capitales.

En relación con las Fuerzas Armadas, Ravier presentó la iniciativa destinada al personal militar y sostuvo que la medida forma parte del proceso de recomposición del instrumento militar impulsado por el Gobierno nacional. «El personal militar recibirá un suplemento sobre el haber bruto correspondiente al grado, que será del 10% para quien tenga una tecnicatura, del 15% para quien tenga un título de grado y del 25% para quien posea un título de posgrado».

«Se cuida el gasto público»

En este marco, afirmó que «este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar» y remarcó que «cuando se cuida el gasto público, se puede invertir más en el capital humano de nuestras Fuerzas». Asimismo, destacó que «el proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento» y señaló que la medida busca «dotar de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente».

Respecto de la inflación, el vocero destacó que el Índice de Precios al Consumidor de junio fue del 1,9%, «el dato más bajo de 2026», y subrayó que «hemos roto la inercia del 2%, algo que estábamos esperando y finalmente lo hemos logrado». Asimismo, señaló que la inflación núcleo descendió al 1,6% y que el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) alcanzó el 1,1%. «Creo que estamos ganando esta batalla, y los datos son muy claros al respecto», afirmó.

En materia económica, sostuvo que el modelo del Gobierno nacional «tiene como motores a la inversión y a las exportaciones» y afirmó que «para poder consumir más, primero hay que crecer de forma sostenida». En ese sentido, destacó que las exportaciones alcanzaron un récord histórico durante el primer semestre del año: «Las exportaciones de bienes llegaron a los 49.000 millones de dólares, registrando un crecimiento del 24% respecto del mismo período de 2025».

Pymes

Además, remarcó que las PyMEs registraron «el nivel de exportaciones más alto para un primer semestre en 13 años», con ventas por 5.442 millones de dólares, y señaló que el crecimiento responde a «la estabilidad, la desregulación y el orden macroeconómico». También destacó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 6.145 PyMEs exportadoras, un 7% más que en 2023.

Asimismo, el vocero destacó los avances del mercado de capitales y aseguró que «ya prácticamente hemos duplicado su tamaño en dos años y medio». En ese sentido, indicó que el financiamiento alcanzó los 57,4 billones de pesos en 2025, un incremento real del 90% respecto de 2023, y sostuvo que las medidas impulsadas por la Comisión Nacional de Valores apuntan a «democratizar el acceso al crédito», simplificar regulaciones y fortalecer el ahorro y la inversión.

En otro orden, Ravier anunció la firma de convenios entre las provincias de Mendoza y Salta y el Ministerio de Justicia para la implementación del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, informó que el Hospital Garrahan adquirió 18 camas quirúrgicas nuevas con tecnología de última generación, en el marco de un plan de obras con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos, y anticipó que este miércoles el Ministerio de Economía presentará las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal que serán enviadas al Congreso.

A continuación, los puntos más destacados:

✅ “Hemos roto el 2%. Habíamos arrancado allá por diciembre de 2023 con el 25% mensual. Es un programa de estabilización que claramente es muy exitoso”.

✅ “La inflación en junio fue de 1,9% mensual, el dato más bajo de 2026. Le han encomendado al Presidente de la Nación terminar con la inflación después de mucho tiempo y creo que estamos ganando esta batalla”.

✅ “El IPC núcleo está en 1,6%. Es la cifra mensual más baja desde julio de 2025 y, yendo más atrás, no se veía un nivel tan bajo desde enero de 2018”.

✅ “Nuestro modelo tiene como motores a la inversión y a las exportaciones, que son elementos claves para dar lugar al crecimiento económico”.

✅ “Para poder consumir más, primero hay que crecer de forma sostenida. El crecimiento genuino tiene como motores a la inversión y a las exportaciones”.

✅ “Las exportaciones alcanzaron un nuevo récord histórico en los primeros seis meses del año, llegando a los 49.000 millones de dólares, con un crecimiento del 24% respecto a 2025”.

✅ “Tres categorías registraron récord histórico en el primer semestre: combustibles y energía, productos primarios y manufacturas de origen industrial”.

✅ “El nivel de exportaciones de las PyMEs es el más alto para un primer semestre en 13 años. En el primer semestre de 2026 realizaron exportaciones por 5.442 millones de dólares”.

✅ “La competitividad se impulsa mediante la estabilidad macroeconómica, la desregulación, la simplificación normativa, la apertura comercial y un mayor acceso al crédito”.

✅ “El mercado de capitales argentino prácticamente lo hemos duplicado en tamaño en este corto tiempo de dos años y medio”.

✅ “El financiamiento en el mercado de capitales durante 2025 alcanzó los 57,4 billones de pesos, lo que implica un aumento real del 90% respecto de 2023”.

✅ “El proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento. Hoy anunciamos un nuevo programa de suplementos por formación para los soldados, oficiales y suboficiales”.

✅ “El personal militar recibirá un suplemento sobre el haber bruto correspondiente al grado: 10% para quienes tengan una tecnicatura, 15% para quienes tengan un título de grado y 25% para quienes posean un título de posgrado”.

✅ “Mendoza y Salta firmaron convenios con el Ministerio de Justicia para aplicar el Régimen Penal Juvenil”.

✅ “El Hospital Garrahan adquirió 18 camas quirúrgicas nuevas con tecnología de última generación, con una inversión total de 2.597 millones de pesos. De esta manera quedó renovado el 100% del equipamiento de este tipo de todos los quirófanos”.

✅ “Este miércoles vamos a tener un anuncio del Ministerio de Economía sobre una modificación de Inocencia Fiscal, que marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos”.