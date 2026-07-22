La cantante Rosalía pidió disculpas tras la devolución de entradas en Argentina para su show

La cantante española se disculpó luego de compartir un video insultante contra la Argentina tras la final del Mundial. La controversia generó pedidos de devolución de entradas.

La cantante española Rosalía quedó envuelta en un escándalo a pocos días de su llegada al país, luego de compartir en su cuenta de TikTok un video de la influencer y exestrella del cine para adultos Mia Khalifa.

El video celebraba el triunfo de España sobre Argentina en la Copa del Mundo y utilizaba un término despectivo para referirse a los argentinos, lo que desató una ola de indignación entre sus fanáticos.

La artista decidió enfrentar la polémica y escribió un pedido de disculpas a sus seguidores argentinos. A través de sus historias de Instagram, con una bandera argentina en el centro, sostuvo: «Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía». Cerró con emojis con lágrimas: «Perdoooonnnnn«. Más tarde, la cantante hizo un nuevo posteo con un corazón y la frase «solo tengo amor por Argentina».

La negativa de Movistar Arena a devolver las entradas

El video difundido por la modelo de contenido para adultos celebraba el triunfo de España sobre Argentina en la Copa del Mundo y se tildaba a los argentinos de «perlas», al igual que el título de una de las canciones más populares de la artista. El término despertó una ola de indignación entre sus fanáticos argentinos, quienes lo sintieron como una burla. Muchos de los fanáticos afectados por el gesto de la cantante intentaron pedir una devolución de las entradas del espectáculo programado para los próximos días, como forma de expresión. Sin embargo, la plataforma de tickets no permitió que eso fuera posible.

La empresa organizadora del recital, DF Entertainment, y el soporte técnico de Movistar Arena recibieron cientos de pedidos de cancelación y reembolso. A través de capturas de pantalla compartidas en X, los fanáticos mostraron el rechazo categórico de la empresa ante los pedidos. La ticketera del recinto comenzó a emitir un comunicado estándar donde aclara su política de reembolsos, amparándose en la fecha en la que fue realizada la transacción y no en la cercanía del show. «Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción», señaló el mensaje. La respuesta de la plataforma enfureció aún más a los seguidores, quienes argumentan que la interpretación del botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no únicamente al momento del pago.

Reventa y posibles abucheos

Ante la imposibilidad de conseguir el reembolso oficial por canal directo, la única alternativa que les resta a miles de damnificados es revender o transferir sus códigos QR a terceros de forma privada. Algunos optaron por vender las entradas o presentarse con el fin de abuchear el show de la española, en un clima cada vez más tenso en la previa de las cuatro funciones pactadas para el 1°, 2, 4 y 6 de agosto.

Las disculpas de Rosalía y el intento de calmar las aguas

Tras el repudio en redes sociales, Rosalía decidió enfrentar la polémica. Además de su primer pedido de disculpas, la cantante hizo un nuevo posteo evidenciando que el primero no había sido suficiente. Publicó un corazón con la frase «solo tengo amor por Argentina».

Sin embargo, las disculpas no alcanzaron para calmar la indignación de todos los fanáticos, y el conflicto continúa abierto a días de las primeras presentaciones de la artista en el Movistar Arena. La controversia escaló un peldaño más y sumó un tenso capítulo entre los fanáticos y la ticketera oficial, con cientos de usuarios exigiendo la devolución de su dinero y enfrentando la negativa de la empresa organizadora. El escándalo por Rosalía dejó expuestas las políticas de reembolso de Movistar Arena y generó un debate sobre los derechos de los consumidores en la compra de entradas para espectáculos.