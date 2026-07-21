Lionel Messi llegó al país mientras ‘Dibu’ Martínez habló de «dar un paso al costado”

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia. En tanto, se conoció que el “Dibu” Martínez analiza “dar un paso al costado” y dejar el seleccionado.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó a la ciudad santafecina de Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.

El avión del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 y la familia Messi se trasladó a la vivienda que posee en Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Viaje solo

Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un avión privado con destino a Rosario, donde llegó este martes a primera hora de la mañana.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, fue Rodrigo De Paul.

Lionel Messi llegó a su casa en Funes, Rosario, después de haber participado del Mundial 2026 con la Selección Argentina. pic.twitter.com/p5NPnMBNpN — ÉPICA (@epicaOK) July 21, 2026

¿El ‘Dibu’ Martínez deja la Selección?

El arquero de la Selección argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, habló de «dar un paso al costado» luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Durante la madrugada de este martes, Martínez publicó un posteo en sus redes sociales que comenzó con el siguiente mensaje: «Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más».

Sin embargo, confesó que «la verdad el dolor es difícil de explicar, quedar reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado».

Por último, reflexionó: «Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros».

Desde que comenzó su periodo en la Selección argentina, Martínez atajó en 67 partidos, donde mantiene un registro de 51 triunfo, 10 empates y 6 derrotas.

Con información de agencia NA