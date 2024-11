Duras críticas de los empresarios industriales a Milei: “Queremos que nos respeten»

Durante la apertura de la 30° Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), hubo fuertes declaraciones contra el gobierno de Javier Milei en un contexto de tensiones por el rumbo de la economía y la competitividad de la industria.

El evento, llevado a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, comenzó con un discurso del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Refiriéndose a la ausencia de Javier Milei y de Luis Caputo. “Estoy mirando los presentes y veo que a veces la prensa se equivoca porque decían que ‘nos vaciaron’. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria, y estamos contentos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria”.

Funes de Rioja enfatizó que, más allá de las diferencias internas en la industria, el interés colectivo radica en trabajar por el desarrollo del país. Recalcó que el sector industrial, lejos de buscar beneficios exclusivos, tiene como prioridad contribuir al crecimiento económico y social de la Argentina.

«Queremos respeto»

El presidente de la conferencia, Martín Rappallini, también tomó la palabra, orientando su mensaje hacia el reclamo de condiciones justas para competir en el ámbito internacional. Aseguró que los empresarios argentinos no exigen privilegios, sino un marco equitativo que les permita enfrentar a países que subsidian su producción y exportaciones, rompiendo las normas de comercio internacional.

“Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”, afirmó

Rappallini hizo hincapié en que el rol del Estado debe ser clave para garantizar esta equidad. Planteó que la industria nacional necesita apoyo para poder adaptarse a un mercado global cada vez más competitivo, donde las distorsiones perjudican a quienes cumplen con las reglas.

“El Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”, afirmó, al señalar que el proceso de integración de la industria argentina requiere de acciones inmediatas por parte del Gobierno para no quedar rezagados frente a economías que avanzan rápidamente.

“Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto”, concluyó.