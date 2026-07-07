Mar del Plata en caída libre: 1er semestre sin recuperar ventas y con poco turismo

Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron en junio una caída del 5,7% en unidades físicas respecto del mismo mes del año anterior.

Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron en junio una caída del 5,7% en unidades físicas respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con el relevamiento mensual que elabora el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP).

El dato profundiza la tendencia que el propio relevamiento viene registrando: en abril la baja interanual había sido del 2,6%, de modo que la contracción medida en volumen más que se duplicó en el transcurso del trimestre. “La caída interanual no es un episodio puntual: se sostiene mes a mes y se profundiza. Medimos en unidades físicas justamente para leer la actividad real, sin el ruido de los precios, y lo que vemos es un consumo que se contrae y hogares que priorizan lo esencial. Necesitamos condiciones para recomponer el poder de compra y sostener la actividad y el empleo formal”, señaló Adriana Ferreiro, prosecretaria de UCIP.

El relevamiento de junio confirma un escenario de cautela generalizada. El 54% de los comerciantes consultados indicó que su situación empeoró respecto del mismo período del año anterior, contra un 41,3% que la considera estable y solo un 4,7% que registra una mejora.

En abril, quienes reportaban deterioro eran el 46%, lo que evidencia un agravamiento del cuadro en apenas dos meses. El clima de inversión acompaña esa lectura: el 85,7% de los comerciantes considera que este no es un buen momento para invertir en su negocio, una proporción que en abril era del 77,8%.

El resultado se registró aun con un mes de junio favorecido por el Día del Padre y por fines de semana extra largos, factores que no alcanzaron para revertir la retracción del consumo.

De cara al segundo semestre, el 81% de los comerciantes espera que sus ventas se mantengan sin variaciones y el 14,2% anticipa nuevas caídas.

Escaso nivel de reservas para el fin de semana extralargo

Aunque no hay números oficiales, referentes del sector turístico afirmaron que el movimiento «viene muy tranquilo». Como siempre, la esperanza es que el número repunte con viajeros de último momento.

A dos días del inicio del fin de semana extra largo, el nivel de consultas y reservas de alojamiento viene “muy tranquilo” en Mar del Plata. Si bien no se brindaron números oficiales, distintos operadores del sector confirmaron que hasta el momento no hay muchas reservas por lo que el panorama no es muy alentador.

Balance negativo

El que viene es el sexto fin de semana largo en lo que va del año luego de la temporada de verano.

El último fin de semana largo fue el del feriado del 15 de junio (se trasladó el feriado del 17) y la ocupación rondó el 35%. Como atenuante, el clima no acompañó y ya estaba en marcha el Mundial.

Antes, el feriado del lunes 25, la ocupación no llegó al 60%, mientras que el 1 de mayo (viernes), la ocupación apenas alcanzó el 40%.

Para Semana Santa, que incluyó el feriado del 2 de abril, los niveles de ocupación en la ciudad estuvieron cerca del 55%.

Para el fin de semana largo del 24 de marzo (lunes), el porcentaje llegó al 42%.

Fuente: InfoGEI