El arte de no reaccionar, el best seller de un monje budista en tiempos redes sociales

Ryushun Kusanagi escribió el libro El Arte de No Reaccionar que publicó en Argentina Neko Books/Planeta. El monje budista logró llegar a bestseller japonés con una propuesta simple y milenaria adaptada a nuestra era.

En una época de redes sociales donde lo que imperan son descalificaciones, insultos, discursos de odio y desinformación interesada que se repite en la vida no-virtual de la sociedad e incluso baja desde cierta dirigencia política, la reacción ante los ataques del otro retroalimentan vínculos tóxicos y violentos.

¿Cómo evitar reaccionar ante los ataques? ¿siempre hay que evitar la reacción? ¿es posible cambiar la actitud del otro? ¿y si no se reacciona, cómo evitar verse afectado?

Kusanagi no habla de evitar todas las reacciones sino las denominadas «reacciones prescindibles» que solo hacen surgir más preocupaciones y para ello acude a Buda para proponer la «práctica de no reaccionar» que consiste en dos conceptos: la observación de las reacciones emocionales y el pensamiento racional. Con este punto de partida, el libro empieza a desarrollar el análisis del pensamiento apoyándose en el budismo primitivo.

«Comprender antes de reacccionar»

El camino que propone El Arte de No Reaccionar comienza por explicar cómo no realizar juicios innecesarios, sigue con cómo lograr no sufrir por la insatisfacción y las emociones negativas; ser uno mismo sin preocuparse por lo que piensen los demás; dejar de querer ganar siempre y de obsesionarse por ser mejor que nadie y finaliza con la propuesta de lleva una vida verdaderamente satisfactoria.

Por supuesto que Kusanagi recomienda la práctica de la meditación en su libro, especialmente el mindfullnes, una técnica probada cientifícamente y que trae numerosos beneficios, pero también plantea realizar una introspección a los sentimientos y estados que atravesamos.

Entre recomendaciones de meditación y frases del budismo para apoyar cada paso hacia la no-reacción, el autor aborda varios aspectos de nuestra vida cotidiana que quizás nos atraviesan día a día: cómo juzgamos, por qué lo hacemos y cómo eso influye en nuestra forma de relacionarnos; la necesidad de saberlo todo en una sociedad demandante o la necesidad de tener razón, tan evidentes hoy en la dinámica de la discusión pública.

El Arte de No Reaccionar de Ryushun Kusanagi.

Kusanagi también incluye ejercicios en su libro, no son muchos y parecen simples en apariencia, pero conllevan una disciplina contemplativa a la que los occidentales no estamos acostumbrados y nos puede revelar un nuevo valor de lo que damos por sentado en nuestra vida y cómo vivirla habitando el presente.

Cómo se aplica todo esto en un mundo en competencia

Uno de los prejuicios contra el pensamiento budista y sus prácticas es que resultan inaplicables en la vida cotidiana, en parte porque necesitamos integrar organizaciones que nos imponen su propia dinámica resultadista y competitiva o porque debemos vincularnos con personas individualistas.

Kusanagi explica que el budismo no se trata de aislarse de la sociedad y ni siquiera de personas difíciles. Dedica un capítulo completo a las relaciones complejas con otras personas y otro capítulo a la competencia, incluso en organizaciones empresariales. Como el primer paso del arte de no reaccionar es comprender, el autor invierte la situación sin que el individuo se traicione a sí mismo: se puede competir con una motivación distinta a la de buscar ganar o por el temor a perder.

Sobre el autor: ¿Quién es Ryushun Kusanagi?

Ryushun Kusanagi es un estudioso budista y autor de superventas en Japón. Nacido en Nara en 1969, se trasladó a Tokio a los 16 años después de abandonar la escuela secundaria. Más tarde estudió de forma independiente y se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. Después de trabajar y explorar formas de vida alternativas, viajó a India a estudiar y se convirtió al budismo, ordenándose más tarde como monje. Ahora es conocido como «el monje más famoso de la Universidad de Tokio». Kusanagi propone un enfoque distinto al budismo, presentándolo como una forma de mejorar la vida, más que como una religión.

Kusanagi es regularmente invitado a dar conferencias y talleres en lugares tan diversos como instituciones culturales, escuelas, empresas e incluso oficinas gubernamentales locales.

Ficha Técnica:

Título: El arte de no reaccionar

Autor: Ryushun Kusanagi

Presentación: Rústica con solapas

Traductores: Marc Blanco ReniuJudith Zamora Lablanca

Formato: 14 x 21 cm

Editorial: NEKO Books

Páginas: 208