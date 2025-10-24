El Financial Times plantea que Trump ayuda a Milei para acceder a minerales argentinos

Para el diario Financial Times, Donald Trump ayuda a Milei por la hegemonía financiera, “geopolìtica” y acceso a minerales en territorio argentino.

El paquete de ayuda financiera que Donald Trump le otorgó a la Argentina de Javier Milei es una decisión «geopolítica» que busca sostener la hegemonía financiera de los Estados Unidos ante el avance de China, según un artículo del diario británico Financial Times.

Asimismo, el artículo insiste en un concepto que fue abordado en publicaciones anteriores: el interés de Trump en que Estados Unidos tenga facilidades para acceder a las reservas minerales de la Argentina.

A su vez, también pone el foco en el swap que le concedió a la Argentina y que conllevaría la condición de que se encamine la cancelación la misma operación que se tiene con China.

Intereses políticos

El Financial Times plantea que a diferencia de las líneas swap temporales que la Reserva Federal despliega en crisis para países emergentes o aquellas permanentes concedidas a aliados (como Japón o Reino Unido), el paquete destinado a Argentina utiliza el Exchange Stabilization Fund del Tesoro.

El propósito de usar este mecanismo es proteger los intereses políticos y económicos estadounidenses en una región considerada estratégica, priorizando estos fines sobre los criterios de salud macroeconómica.

El análisis del diario califica esta vía de ayuda como “un desnudo ejercicio de imperialismo financiero”. Se advierte que otros países podrían volverse más reacios a depender de la ayuda estadounidense si perciben que Washington exige contrapartidas políticas.

Impacto para Trump si fracasa

Con relación al respaldo financiero, señaló que llega en un “momento grave” para la economía argentina. En ese sentido se enfocó en la debilidad de las reservas y en en el precio del dólar

A su vez señala que si el paquete estadounidense fracasa en estabilizar el mercado argentino, el impacto negativo no se limitará a la administración de Milei, sino que lo sentirá Washington”.

Con información de agencia NA