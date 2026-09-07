El gobierno de Milei dejó caer un juicio y el Estado deberá pagarle a los abogados de Cristina Kirchner

Vialidad dejó caer un juicio civil contra la expresidenta, por lo que el Estado lo perdió. Ahora se definirá si se abonarán los honorarios a los abogados.

Luego de que una demanda civil contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados quedara sin efecto por falta de impulso procesal, la Justicia estableció los honorarios que deberían recibir los abogados que trabajaron en el expediente: casi 10 millones de dólares.

A partir de que Vialidad Nacional dejara caer la causa civil y no continuara con el reclamo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la «caducidad de la instancia» y dio por terminado el juicio.

Vialidad reacciona tarde

De esa manera, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados, aunque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

El origen del reclamo es un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa.

Tras dicha decisión, los abogados de los acusados y absueltos pidieron que se establezcan los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. Sin embargo, la Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio.

El cobro

En ese marco, el pasado 4 de agosto los abogados de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios y denunciaron «privación de justicia».

El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente u$s 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Los honorarios de los abogados

Se disputan unos 13.614 millones de pesos para un total de doce letrados, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo.

Así se distribuye dicho monto:

Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604

US$ 2.427.604 Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno.

y US$ 1.213.802 cada uno. Luis Goldín: US$ 359.354

US$ 359.354 Fernando Muriel: US$ 216.410

US$ 216.410 Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti , Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone : US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa.

, : US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa. Oscar Luis Vignale: US$ 866.320

Con información de agencia NA