Javier Milei y su hermana Karina, recibieron al can Hela en Casa Rosada

El presidente de la nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, recibieron al can Hela en Casa Rosada.

El presidente de la nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, recibieron al can Hela en Casa Rosada.

Hela formó parte del gran plantel canino de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA), siendo asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná; lugar donde participó de numerosos procedimientos judiciales.

Algunos de los operativos más importantes en los que Hela prestó colaboración fue en la desarticulación de una organización narcocriminal vinculada a “Mameluco” Villalba, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país.

Estuvieron acompañados por la sargento Susana Viamonte, quien en 2024 y luego de haber cumplido sus correspondientes años de servicio se quiso retirar de la Policía Federal Argentina (PFA); sin embargo, tomó la decisión de quedarse otros dos años más en la institución para retirarse junto a Hela.