Profundo pesar por la muerte del historiador y ensayista Norberto Galasso a los 90 años

El ensayista e historiador revisionista Norberto Félix Galasso murió este lunes a los 90 años.

Galasso nació el 28 de julio de 1936 en la Ciudad de Buenos Aires y estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961.

Autor de antologías, ensayos e investigaciones, escribió Mariano Moreno y la revolución nacional. Buenos Aires: Coyoacán (1963); Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica (1970); Manuel Ugarte: un argentino maldito (1974); De Perón a Menem (1990); De Martínez de Hoz a Cavallo (1992); La Revolución de Mayo: el pueblo quiere saber de qué se trató (1994); Mauricio Macri y la vuelta al pasado (2015), entre otros textos.

Trabajó en 1973 como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche (1901-1974), al tiempo que durante la última dictadura cívico-militar se censuraron sus libros sobre Manuel Ugarte.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo declaró en 2014 “Embajador de la cultura popular argentina”, mientras que desde 2017 condujo el programa “Galasso de media cancha” todos los lunes en Radio Caput.

El último adiós del arco político

Cristina utilizó su cuenta personal de la red social X para despedirse del ensayista: “Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historia imprescindible de la Argentina”.

En el mismo sentido, se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien calificó de «muy triste» el deceso del historiador.

“Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, manifestó Kicillof.

El diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, lamentó: “Hoy se nos fue Norberto Galasso, uno de los imprescindibles a la hora de interpretar la historia del movimiento obrero y del movimiento nacional. Tuvimos el honor en Bancaria de tenerlo muchas veces como expositor y explicándonos la historia”.

Palazzo describió a Galasso como una persona “amable”, “comprometida” y “un ser humano excepcional”, mientras que le agradeció “el honor por haber compartido la lucha” y “las tantas mesas de debate”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas