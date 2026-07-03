El mapa del invierno argentino: los destinos más elegidos y las escapadas accesibles

Las reservas anticipadas para julio ya crecen un 5,5% respecto del mismo período del año pasado. Entre los destinos más elegidos para viajar están los grandes centros urbanos y los destinos tradicionales.

A pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno, los argentinos ya empiezan a definir sus viajes. Los datos de Plataforma10, la plataforma de venta de pasajes de micro líder de la región, muestran que las reservas anticipadas para julio ya crecen un 5,5% respecto del mismo período del año pasado, una cifra que podría ampliarse a medida que avance la temporada, consolidando un invierno que vuelve a tener al turismo nacional como protagonista.

Pero más allá del crecimiento, los números revelan algo más interesante: las vacaciones de invierno se construyen cada vez más desde el interior del país. Aunque Buenos Aires sigue siendo el principal polo turístico argentino, gran parte de los movimientos más importantes se generan entre ciudades y provincias que sostienen una red de viajes cada vez más dinámica y federal. De hecho, la ruta más vendida de toda la temporada no sale de la Capital: tiene origen en Córdoba.

«Los datos muestran que el turismo nacional mantiene su fuerza y que los argentinos siguen apostando por recorrer el país. Pero además vemos una tendencia clara: el movimiento ya no se explica únicamente desde Buenos Aires. Hay una participación cada vez más activa de ciudades del interior que funcionan como generadoras y receptoras de viajeros. Y todavía estamos en pleno período de compra, así que esperamos que el número siga creciendo en las próximas semanas», explica Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

Los destinos que lideran el invierno

Entre los destinos más elegidos para viajar durante julio conviven grandes centros urbanos y destinos turísticos tradicionales:

Ciudad de Buenos Aires Córdoba Mendoza Mar del Plata Salta Rosario San Miguel de Tucumán Villa Carlos Paz

El ranking refleja la diversidad de perfiles de viaje: grandes ciudades, escapadas de cercanía, propuestas gastronómicas, destinos de montaña y opciones de naturaleza.

Vacaciones de Invierno

Las rutas más vendidas, en tanto, confirman el peso creciente de los movimientos interprovinciales y regionales. Entre las más elegidas aparecen:

Córdoba → Buenos Aires

Buenos Aires → Córdoba

Buenos Aires → Mar del Plata

Bahía Blanca → Buenos Aires

Rosario → Buenos Aires

Mar del Plata → Buenos Aires

Buenos Aires → Tandil

Córdoba → Salta

El dato más llamativo es que la ruta más vendida del país durante estas vacaciones tiene origen en Córdoba, mientras que ciudades como Rosario, Bahía Blanca o Salta se ubican entre los movimientos más importantes de la temporada. Según afirman desde Plataforma10, esa dinámica regional es una de las marcas distintivas del invierno 2026.

Escapadas que siguen siendo accesibles

Las vacaciones de invierno no se limitan a los grandes destinos turísticos. Entre las alternativas de menor costo dentro de la plataforma aparecen Villa Carlos Paz, Rosario y Tandil, con valores que se ubican entre los más competitivos de la temporada.

Villa Carlos Paz se posiciona como uno de los destinos turísticos más económicos para estas vacaciones, mientras que el tramo Rosario–Buenos Aires figura entre los recorridos más accesibles de la temporada. La tendencia confirma que muchos viajeros siguen eligiendo escapadas de corta y media distancia para disfrutar unos días de descanso sin grandes gastos.

Destino turístico más económico: Villa Carlos Paz — desde $45.000.

Villa Carlos Paz — desde $45.000. Tramo más barato: Rosario → Buenos Aires — desde $30.000.

Rosario → Buenos Aires — desde $30.000. Otros accesibles: Rosario y Tandil, en valores similares.

Con una demanda que sigue en alza semana a semana, hábitos de compra estables y una participación cada vez más activa de las ciudades del interior, las vacaciones de invierno 2026 vuelven a mostrar la diversidad del mapa turístico argentino: un país que puede recorrerse de punta a punta, de las grandes capitales a las sierras y la costa, sin bajarse del micro.