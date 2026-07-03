Vuelven a exigirle a Blender las reincorporaciones de los despedidos y regulizar a los trabajadores

El sindicato de televisión se movilizó nuevamente frente al canal de streaming Blender para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos y denunciar incumplimientos laborales.

El conflicto laboral en Blender continúa sumando tensión. Luego de las denuncias por despidos que el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) calificó como antisindicales y de la reciente controversia que involucró al conductor Tomás Rebord, el gremio volvió a movilizarse para exigir la inmediata reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores desvinculados.

La protesta se realizó frente a las instalaciones del canal de streaming y tuvo como eje el reclamo por los despidos producidos en el marco de una discusión salarial que, según el sindicato, se originó por reiterados incumplimientos contractuales por parte de la empresa.

Encuadre gremial

Desde el SATSAID sostuvieron que las desvinculaciones representan una respuesta empresarial frente a los reclamos de los trabajadores y enmarcaron el conflicto dentro de una problemática más amplia que atraviesa al sector del streaming.

En ese sentido, el gremio denunció que los propietarios de Blender se niegan sistemáticamente, desde abril de 2024, a encuadrar a quienes sostienen la programación diaria del canal dentro del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente, pese a la campaña que impulsa el sindicato para regularizar la actividad audiovisual en las plataformas de streaming.

Durante la movilización, el vocal del SATSAID, Sebastián Giannetti, cuestionó el accionar de las empresas del sector y aseguró que «esto se da en el marco de la ilegalidad con la que se manejan los empresarios de la gran mayoría de los streaming, muchos de los cuales hacen uso de las ventajas que les ofrece este Gobierno».

El dirigente remarcó además el respaldo del sindicato a los trabajadores afectados. «Para esto existe este sindicato, para representar a las y los trabajadores audiovisuales que vinieron a reclamar por la urgente reincorporación de las y los compañeros», expresó.

Denuncias gremiales

De la actividad participaron también el prosecretario Gremial del SATSAID, Pablo Storino, integrantes de la Comisión Intermedia y delegados y delegadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quienes acompañaron el reclamo frente al canal.

La nueva protesta se produce en un contexto de creciente exposición pública para Blender. En las últimas semanas, el canal quedó en el centro de la agenda por las denuncias gremiales sobre despidos e irregularidades laborales y por el conflicto que también involucró a uno de sus principales conductores, Tomás Rebord, en medio de la disputa con la empresa.

Mientras el sindicato insiste con la reincorporación de los trabajadores despedidos y el reconocimiento de los derechos laborales del personal, el conflicto permanece abierto y suma un nuevo capítulo en una industria del streaming que enfrenta un creciente debate sobre la regularización de las relaciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos.