El papa León XIV visitó a los presos de Devoto y reclamó mejores condiciones de detención

León XIV visitó el Penal de Devoto en su último día en Argentina y pidió condiciones que favorezcan la reinserción de los detenidos

En el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, ante los 69 reclusos que aún permanecen alojados antes del cierre de la prisión, León XIV cerró su agenda en Argentina con un mensaje de redención y un reclamo por condiciones de detención más humanas. La visita se realizó este lunes, en la última jornada de su gira por el país, según consignó la cobertura del encuentro.

El pontífice fue recibido en la entrada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe del Servicio Penitenciario, Prefecto General Fernando Martínez. En el gimnasio lo esperaba un coro que interpretó «Un nuevo sol», y el Papa entonó «Lo sabemos, el camino es el amor».

El mensaje a los internos: el límite como oportunidad

El eje de la intervención fue la experiencia del encierro como punto de partida para la reconstrucción personal. «Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite», afirmó el Sumo Pontífice.

En esa línea, sostuvo: «Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad». Y agregó: «Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar».

La cárcel como testigo de transformación

León XIV también se refirió a los procesos de cambio que pueden darse en contextos de encierro. «La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera», expresó.

El Papa había escuchado previamente los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres internos que relataron cómo el acercamiento a la Iglesia transformó sus vidas tras atravesar problemas de adicción que los alejaron de sus familias y los llevaron a cometer delitos.

El mensaje a las familias y la figura de Jesucristo

Un tramo de sus palabras estuvo dedicado a los allegados de los reclusos. «Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación», sostuvo.

En esa línea, agregó: «Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza». Y señaló que esas luces pueden alcanzar a las familias, a quienes trabajan en las cárceles y al conjunto de la sociedad.

El reclamo por condiciones de detención y la crítica a los falsos poderes

El Pontífice cuestionó los sentidos de poder vinculados con la droga, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción. Según planteó, el límite puede hacerse visible a través del pecado, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o las consecuencias de un error, pero también puede abrir un proceso de aprendizaje y búsqueda espiritual.

En ese marco, reclamó que los lugares de detención sean más humanos y respetuosos, con condiciones que favorezcan «realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad». Y apeló a las autoridades y a la sociedad argentina para que acompañen a niños y jóvenes y los protejan de «las nefastas redes de la criminalidad».

El llamado al personal penitenciario y el cierre en Luján

Dirigiéndose al personal penitenciario, a profesionales, voluntarios y agentes pastorales, León XIV sostuvo que su tarea representa «un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación». Y concluyó: «Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados». «Somos parte de la misma familia humana», agregó.

Tras el encuentro, el Papa partió rumbo a Luján, donde a las 10:00 tenía previsto encabezar su última misa en el país frente a miles de fieles.