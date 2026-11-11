Una autopartista multinacional se va de Córdoba y habrá despidos

La multinacional Magna deja sus operaciones en Córdoba y Renault asumirá la confección de sus asientos aunque no incorporará a la totalidad del personal.

Magna, grupo austro-canadiense, considerado uno de los mayores proveedores automotrices del mundo por facturación y rentabilidad, dejará de operar en Córdoba donde se dedica al negocio de los asientos automotrices.

La compañía contaba, hasta ahora, con tres plantas: una en Pacheco, donde ensambla asientos para Volkswagen Amarok y Ford Ranger; otra en Benavídez, dedicada a la producción de espumas de poliuretano; y la de Córdoba, que estaba integrada de manera exclusiva a la operación de Renault.

Caída de producción

Según el portal especializado A Rodar Post, el Córdoba Magna realizaba la totalidad de los procesos vinculados a los asientos de Renault: fabricación de estructuras metálicas mediante estampado, soldadura y pintura; producción de fundas a través de corte y costura; inyección de espumas; y finalmente el ensamblado completo de los conjuntos. Esa verticalización total permitía abastecer a la terminal con un elevado grado de integración productiva desde una única planta.

Sin embargo, el esquema comenzó a perder sustentabilidad económica a medida que descendían los volúmenes de producción.

El proceso de salida fue coordinado junto a Renault en una negociación desarrollada a escala global. En Argentina, además, existe un factor gremial relevante: tanto la automotriz como la autopartista están bajo la órbita de SMATA, por lo que las partes buscaron preservar la denominada “paz social” durante la reestructuración.

Recortes de empleos y traslados

Como resultado, las distintas actividades fueron redistribuidas, segun se comunicó internamente el viernes pasado. El ensamblado de los asientos correspondientes a los proyectos Kangoo y Niagara pasará a realizarse dentro de la propia planta Santa Isabel.

La producción de espumas será trasladada a Benavídez, mientras que la fabricación de fundas se concentrará en Pacheco, donde Magna ya produce componentes para Ford Ranger.

Hasta 2023, Magna ocupaba más de 500 personas, pero el fin de la producción de Frontier y Alaskan generó un fuerte recorte de los puestos de trabajo.

Aunque todavía no trascendieron cifras oficiales sobre el impacto laboral, en el sector estiman que una parte del personal podría ser absorbida por la planta Santa Isabel, mientras que otros trabajadores serían reubicados en establecimientos de Buenos Aires. También se prevén desvinculaciones.