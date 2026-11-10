Misa del papa León XIV: Escándalo por las carpas VIP con ricos y famosos

Carpas VIP en la misa del Papa León XIV en Argentina (Foto: NA)

La misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles incluyó invitados VIP, con carpas con catering donde se mezclaron invitados famosos, empresarios y políticos, lo que generó malestar en la Iglesia.

Un grupo de invitados especiales tuvo acceso a sectores exclusivos con comodidades y servicios diferenciados durante la misa del papa León XIV en Palermo.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados que caracteriza al pontífice.

Acusaciones a Jorge Macri y a Javier Milei

La controversia adquirió mayor dimensión cuando comenzaron a conocerse testimonios de participantes, voluntarios y periodistas sobre la existencia de espacios reservados con comida, bebidas y protección frente al sol, mientras numerosos fieles, religiosos y adultos mayores permanecían durante horas a la intemperie.

En ese contexto, surgieron interrogantes sobre la participación de la Casa Rosada, con Mara Gorini al frente de la organización, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la productora DF Entertainment, involucrada en la contratación de servicios para el evento.

El periodista Eduardo Feinmann confirmó públicamente que durante la celebración existió un sector VIP con comida y que entre los asistentes se encontraban personalidades del espectáculo y los medios de comunicación.

Los famosos

Según Feinmann, estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín, entre otras figuras. El periodista atribuyó las invitaciones de ese grupo al Gobierno porteño, aunque posteriormente circularon versiones que señalaron a funcionarios nacionales como responsables de la distribución de determinados accesos.

La propia Yanina Latorre describió las condiciones de ingreso al espacio reservado y contó que su chofer la dejó directamente en la entrada del sector VIP. También explicó que las invitaciones incluían indicaciones sobre la vestimenta y que los asistentes debían cumplir determinadas pautas protocolares.

En su reconstrucción mencionó la presencia de Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y otras personalidades de la política y el espectáculo.

Sesión de fotos en el sector VIP

La modelo e influencer Angie Landaburu también publicó fotografías desde el sector VIP, imágenes que contribuyeron a visibilizar las condiciones diferenciadas de acceso y permanencia de los invitados especiales durante la celebración religiosa.

Los relatos sobre el catering y las comodidades de los invitados provocaron reacciones críticas en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que una celebración religiosa multitudinaria hubiera incorporado una estructura diferenciada para personalidades públicas.

La publicación fue difundida también por la escritora Claudia Piñeiro y sintetizó una de las principales objeciones: la contradicción entre las condiciones de acceso de los invitados especiales y las dificultades que atravesaron quienes participaron de la celebración sin privilegios.

La indignación de los voluntarios: horas de servicio y lejos del altar

El malestar también alcanzó a quienes colaboraron con la organización de la misa y dedicaron largas horas de trabajo voluntario para garantizar el desarrollo de la celebración.

Uno de ellos expresó públicamente su indignación en X al comparar las condiciones de los colaboradores con las de las celebridades que ocuparon los sectores preferenciales.

La queja del voluntario también introdujo un elemento particularmente sensible para la Iglesia: el reconocimiento a quienes prestaron servicio durante la visita papal frente a las ventajas concedidas a figuras públicas que asistieron en calidad de invitados.

La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en el catering o las carpas para extenderse a los criterios utilizados para establecer prioridades dentro de una celebración religiosa que convocó a miles de personas.

Quién confeccionó las listas de invitados

La discusión también se trasladó al terreno político cuando comenzaron a circular versiones contradictorias sobre quién había autorizado los ingresos preferenciales.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

Según su reconstrucción, el Gobierno porteño disponía de un cupo de 250 invitaciones destinadas a funcionarios del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, comunas y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Prado afirmó que esos listados debían remitirse a Nación y que las invitaciones a determinadas celebridades también estaban sujetas a la intervención de las autoridades nacionales. Las afirmaciones abrieron un contrapunto con la versión de Feinmann, quien atribuyó al Gobierno de la Ciudad las invitaciones a figuras del espectáculo.

Los empresarios que financiaron la visita y los espacios reservados

La existencia de sectores exclusivos no se limitó a las figuras del espectáculo y la política. Entre los asistentes mencionados en los espacios preferenciales también aparecieron el empresario José Luis Manzano y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

En paralelo, las informaciones sobre la organización de la visita identificaron a un grupo reducido de empresarios que habrían tenido previsto un encuentro privado y breve con León XIV después de la misa, en una carpa cercana al altar.

Entre los nombres mencionados figuraron José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni.

De acuerdo con versiones periodísticas atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina, esos empresarios estuvieron vinculados con el financiamiento de actividades relacionadas con la visita papal.

La diferenciación entre los espacios destinados a patrocinadores, autoridades y figuras del espectáculo constituye otro de los aspectos sobre los que surgieron interrogantes acerca de la organización de la ceremonia.

La contratación de DF Entertainment y los $8.690 millones

La polémica por los espacios VIP se produjo después de que la agencia Noticias Argentinas informara, el 24 de octubre, sobre los cuestionamientos a la contratación de DF Entertainment para la producción de actividades vinculadas con la visita papal.

En aquella oportunidad, la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian advirtió sobre el procedimiento de contratación directa y los montos involucrados.

“Se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV”, señaló entonces la periodista.

De acuerdo con la documentación del portal COMPR.AR examinada en esa cobertura, DF Entertainment S.A. había presentado una oferta por $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento.

El procedimiento fue identificado con el número 79-0012-CDI26, bajo la órbita administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La existencia de esa oferta, equivalente entonces a aproximadamente US$5,6 millones, no constituye por sí misma una adjudicación definitiva ni permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales.

Tampoco permite establecer quién financió específicamente esas prestaciones ni qué organismo autorizó su instalación.

Por último, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Gobierno informe sobre la instalación de carpas y el catering ofrecido a los invitados especiales.

Con información de agencia NA