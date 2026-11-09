León XIV insistió sobre los cuidados de las personas con discapacidad en el Cottolengo Don Orione

León XIV visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole y afirmó que el progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad.

Entre aplausos, banderas y el canto repetido de «Papa León, esta es tu casa», el Pequeño Cottolengo Don Orione recibió este lunes a León XIV. La visita, en la segunda jornada de su paso por la Argentina, tuvo como eje central la dignidad de las personas con discapacidad y el rol de la caridad en la sociedad, según consignó la cobertura del encuentro.

El pontífice recorrió el predio de Claypole —donde viven más de 400 personas con discapacidad— a bordo de un papamóvil descubierto. Lo recibieron Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, y Jorge Silanes, director de la institución. También estuvo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien intercambió regalos con el Sumo Pontífice.

El mensaje central: la acogida como medida del progreso

En su discurso, León XIV sostuvo que el avance de un país no se mide solo por indicadores económicos. «El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales», afirmó el Santo Padre.

En esa línea, se dirigió a los residentes del hogar: «Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida». Y agregó: «El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida».

Las tres «ciudades» de Jesús y la crítica a la sociedad del éxito

El Papa estructuró parte de su alocución en torno a tres lugares evangélicos: Belén, Nazaret y Betania. A Belén la asoció con el amor a la vida y la acogida de la dignidad; a Nazaret con la integración comunitaria y el valor del trabajo; y a Betania con la amistad que rompe el individualismo.

During his visit to the Don Orione Care Center in Argentina, Pope Leo XIV prayed that Christ’s love may triumph over individualism and exclusion, reminding Argentinians that “charity will save the world” because “God is love.” pic.twitter.com/9yzb5CgORL — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

Sobre esa base, advirtió que los valores que expresan espacios como el Cottolengo tienen un mensaje para sociedades «llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física». Para el pontífice, la atención a las personas con discapacidad revela qué es lo importante en la vida colectiva.

El deseo para la Argentina y el llamado a los jóvenes

«La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz», expresó el Papa. Y definió al Cottolengo como «una comunidad fraterna de puertas abiertas».

En otro tramo, planteó su deseo para el país: «Mi deseo para este país es que sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo».

Los testimonios y la presencia de Abel Pintos

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Marta Griselda Torres, residente del Cottolengo, quien contó su historia personal frente al Papa. La mujer, que nació con parálisis cerebral, relató las dificultades que atravesó desde su infancia y definió al hogar como «un faro de luz que iluminó» su vida. «No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida», expresó.

Starting his second day in Argentina, Pope Leo XIV visited the Don Orione Care Center in Claypole, spending time with the staff and residents.



During his visit, the Pope commended the work and commitment of those who serve the center, describing the Cottolengo as a place where… — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

Durante la recorrida, el cantante Abel Pintos interpretó su canción «La llave» frente al Sumo Pontífice. También participó del encuentro la residente Norma, quien compartió su testimonio.

La reliquia de Don Orione y el cierre de la jornada

Hacia el final, el Papa hizo referencia a la reliquia del corazón de San Luis Orione, conservada en la capilla del establecimiento. «La caridad salvará al mundo», recordó como una de las enseñanzas del fundador. Y citó a su predecesor Juan Pablo II: «Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él».

La visita formó parte de la segunda jornada de León XIV en el país, después de su llegada el domingo y de su primer discurso en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei, gobernadores y dirigentes políticos. Tras su paso por Claypole, el Papa tenía previsto encabezar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y por la tarde continuar su agenda con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y encuentros con líderes religiosos y obispos.