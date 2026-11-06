El papa León XIV arribó a Uruguay y arrancó su gira apostólica en América Latina.

El papa León XIV arribó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16.20, en el comienzo de su primera gira apostólica por América Latina, la cual se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá a la Argentina y Perú.

El sumo pontífice fue recibido al pie del avión de Ita Airways, en la pista del aeropuerto, por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El Papa también recibió el saludo de varios funcionarios del Gobierno uruguayo y del cardenal Daniel Sturla.

A las 18:15, León XIV realizará una visita al presidente Orsi en el Edificio “José Artigas”, sede del Ejecutivo.

A las 19:10, encabezará la celebración de las vísperas con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas y los seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, donde se prevé de pronuncie su primera homilía.

Al momento de la llegada del Papa a Uruguay, las parroquias y capillas del país hicieron sonar sus campanas durante cinco minutos “como signo de bienvenida, alegría y comunión”.

Durante su estadía en Uruguay, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, el jefe de la Iglesia católica mantendrá una intensa agenda que incluirá misas y distintos encuentros en Montevideo, Paysandú (frente a la ciudad entrerriana de Colón) y Florida.

El viaje iniciado este viernes marca el regreso de un Papa a territorio uruguayo tras 38 años, luego de las históricas visitas que realizó san Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Con información de la agencia Noticias Argentinas