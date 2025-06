El PJ prepara una marcha multitudinaria a Comodoro Py por Cristina Kirchner

Organizaciones políticas, sindicales y sociales definieron acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner el miércoles próximo a Comodoro Py para “garantizar” que la ex mandataria “vuelva a su domicilio” luego de cumplir con la manda judicial prevista para el 18 de junio.

“Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, indicaron las organizaciones en referencia al pedido de la ex jefa de Estado para cumplir prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Según adelantó la senadora provincial de Unión por la Patria (UxP) Teresa García, el Partido Justicialista (PJ) está terminando de coordinar con “las provincias, los sindicatos y los movimientos sociales” una marcha “histórica” para respaldar a la ex mandataria.

Con apoyo de intendentes y gobernadores peronistas, desde el PJ apuntan a que la movilización tenga réplicas en otras provincias y municipios bajo el lema “Argentina con Cristina”.

Los pasos a seguir de cara a la movilización del próximo miércoles tras el fallo condenatorio contra Fernández de Kirchner empezaron a delinearse ayer en el Consejo Nacional del PJ, en medio de una creciente movilización social de cara a su detención.

Con la presencia del titular del Frente Renovador (FR) Sergio Massa, el dirigente de Patria Grande Juan Grabois y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, las autoridades del PJ se dieron cita en la sede de la calle Matheu para coordinar diferentes manifestaciones en todo el país hasta el encarcelamiento de la ex mandataria.

La movilización a Comodoro Py se producirá en un contexto donde la militancia, los sindicatos y los movimientos sociales multiplican las movilizaciones de apoyo a la ex mandataria tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la condena contra Fernández de Kirchner en la causa Vialidad: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

La decisión judicial, que también alcanza al empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López, fue considerada “una proscripción” por parte del kirchnerismo, que denunció una persecución política y judicial articulada por lo que denomina como el “partido judicial”.

En tanto, tras el fallo del máximo tribunal, la defensa de la ex mandataria solicitó la prisión domiciliaria y anticipó que apelará la sentencia en tribunales internacionales.

La decisión de la Corte impacta de lleno en el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 7 septiembre, donde el peronismo deberá redefinir liderazgos y estrategias sin su principal figura política.

Mientras tanto, el oficialismo libertario mantiene la cautela y niega que vaya a haber una foto humillante de la ex mandataria al momento de su detención, aunque es probable que busque capitalizar la sentencia de la Corte como un cierre simbólico del ciclo kirchnerista.

Con información de la agencia Noticias Argentinas