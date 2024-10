Si algo queda en claro por estos días, es que las instituciones pensadas originalmente para ordenar las relaciones internacionales, funcionan con algunas dificultades para resolver los aspectos más complejos de este rompecabezas con forma de planisferio.

Tal vez por eso nos resulte tan engorroso intentar comprender algunas actitudes en este juego de encastre que representan los intereses disimiles dentro de la Unión Europea.

Solo en este marco, podemos intentar entender lo sucedido el pasado 4 de octubre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

No sabemos por qué, ese día el citado cuerpo jurídico, emitió un fallo que parece desconocer definiciones importantes de Naciones Unidas y muchos miembros del organismo europeo, al beneficiar las aspiraciones de un régimen militar gobernante en Argelia y a su protegido, el Polisario.

Algunos creen ver en esta jugada viejas cuestiones ideologistas que provienen de la época de la Guerra Fría. Otros intentan encontrar motivos geoestratégicos y la mayoría piensa, pero no lo dice por falta de pruebas, en algunas costumbres del régimen argelino que lo ayudan a torcer voluntades débiles. En un comunicado de prensa, el Club de Abogados de Marruecos considera que la sentencia del TJUE del 4 de octubre contiene vicios e irregularidades jurídicas que manchan estas decisiones.

Los hechos y los motivos: Esto se origina en una presentación por parte del Polisario en 2019, pidiendo la impugnación de los acuerdos pesqueros y agrícolas firmados entre Marruecos y la Unión Europea por no haber sido consultados.

En esta etapa de los acontecimientos, donde más de 100 países ya han manifestado su respaldo en Naciones Unidas a la marroquinidad del Sahara, parece arcaico que un tribunal desconozca esta realidad y como afirman algunos colegas, demuestran “el arte de la ambigüedad” en la UE o que el reloj del TJUE atrasa.

Comunicado de la Cancillería marroquí:

“El Reino de Marruecos no se considera de ninguna manera aludido por la decisión emitida el viernes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los acuerdos agrícolas y de pesca, no habiendo participado en ninguna de las fases de este procedimiento.

Marruecos no es parte de este asunto que concierne, por una parte, a la Unión Europea y, por otra, al ‘polisario’ apoyado por Argelia. Marruecos no ha participado en ninguna de las fases de este procedimiento y, por consiguiente, no se considera aludido en modo alguno por la decisión.

Sin embargo, el contenido de esta decisión contiene evidentes errores jurídicos y sospechosos errores de hecho. Esto indica, en el mejor de los casos, una total ignorancia de las realidades de la cuestión, cuando no una flagrante parcialidad política.

En este sentido, el Tribunal se ha tomado incluso la libertad de sustituirse a los órganos competentes de la ONU y contradecir sus posiciones y planteamientos bien establecidos. Además, en un caso muy similar, el Alto Tribunal británico había mostrado más discernimiento, imparcialidad y dominio jurídico.

Marruecos exige que el Consejo, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE tomen las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales, preservar los logros de la asociación y proporcionar al Reino la seguridad jurídica a la que legítimamente tiene derecho, como socio de la UE en varias cuestiones estratégicas.

En este contexto, Marruecos reitera su posición constante de no suscribir ningún acuerdo o instrumento jurídico que no respete su integridad territorial y su unidad nacional”.

Acompañando esta declaración, distintos funcionarios europeos se manifestaron:

España

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, subrayó el respeto del gobierno de su país a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos, al tiempo que defendió la “asociación estratégica” con el Reino de Marruecos y la voluntad de mantenerla.

Albares destacó la importancia de la “asociación estratégica” entre la UE y Marruecos para ambas partes, y también para España, y los “beneficios” que esta asociación ha reportado a diversos sectores, como la pesca, la agricultura y el comercio hispano-marroquí.

En este contexto, recordó que el comercio de España con Marruecos ha alcanzado los 22.000 millones de euros, sólo superado por el comercio con Estados Unidos y Reino Unido.

España, como muchos otros países, seguirá impulsando la relación “privilegiada” entre la UE y Marruecos, añadió Albares.

El responsable español abordó también la cuestión del Sáhara marroquí, recordando que la postura de su país al respecto fue recogida en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022, publicada tras la audiencia que SM el Rey Mohammed VI concedió al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmando que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara es “la base más seria, creíble y realista” para una solución de este conflicto.

Cada vez más países europeos y del mundo se unen a España en este sentido, subrayó Albares, citando en particular a Francia.

Francia

Francia reafirmó, el viernes, su apego inquebrantable a su asociación de excepción con Marruecos y su determinación de seguir profundizándola, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos.

El Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores subrayó que la relación entre la Unión Europea y Marruecos reviste en este sentido un carácter estratégico.

Francia, que “toma nota” de las tres sentencias dictadas, el viernes, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirmó que seguirá trabajando con sus socios europeos en el refuerzo de sus intercambios, en particular económicos, y en la preservación de los logros de la asociación, respetando el derecho internacional, indica la misma fuente.

Como escribió el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, a Su Majestad el Rey Mohammed VI con motivo de la Fiesta del Trono, Francia sigue especialmente determinada a acompañar los esfuerzos de Marruecos para el desarrollo económico y social del Sáhara, en beneficio de las poblaciones locales, precisa el Quai d’Orsay.

Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell, reafirmaron, el viernes en una declaración conjunta, el compromiso de la UE a seguir preservando y reforzando sus estrechas relaciones con Marruecos en todos los ámbitos, de acuerdo con el principio “pacta sunt servanda” (los acuerdos han de ser respetados), el más alto acto político de la UE, tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de pesca y agricultura entre Marruecos y la UE. Es también un acto excepcional que subraya la importancia de Marruecos y materializa la importancia de la asociación de la UE con el Reino norafricano. Los dos responsables reiteraron el “gran valor” que la UE concede a “su larga, amplia y profunda asociación estratégica con Marruecos”, subrayando que, a lo largo de los años, ambas partes han establecido “una profunda amistad y una cooperación sólida y polifacética, que nos proponemos llevar a un nivel superior en las próximas semanas y meses”.

Finlandia

Finlandia reafirmó el sábado su “fuerte compromiso» con la asociación estratégica entre la Unión Europea (UE) y Marruecos”.

Expresando el apoyo de Finlandia a la declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y el Reino, el ministerio finlandés de Asuntos Exteriores reiteró, en su cuenta X, el “fuerte compromiso” del país nórdico con la “asociación estratégica entre la UE y Marruecos”.

Hungría

Hungría reiteró su posición constante a favor del refuerzo de la asociación estratégica entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos, que es “de nuestro interés común”.

“Seguiremos trabajando al servicio de estos intereses reforzando los lazos y ampliando la cooperación con Marruecos a nuevos ámbitos”, afirmó el Ministerio húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio en un comunicado publicado tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y el Reino.

Austria

Austria reafirmó el domingo su apego a las “excelentes relaciones” que la unen al Reino de Marruecos. El Ministerio austriaco de Asuntos Exteriores subrayó en su cuenta X que Viena apoya la declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre la decisión del TJUE.

Portugal

“Portugal considera que la asociación entre la Unión Europea y Marruecos es esencial, y trabajará con sus socios europeos y las instituciones europeas para profundizarla en todos los ámbitos”, afirmó el Ministerio portugués de Asuntos Exteriores en un comunicado publicado en su página web oficial. El ministerio portugués subrayó que Lisboa y Rabat mantienen, a nivel bilateral, “una asociación estratégica, marcada por una larga relación de respeto y amistad con gran sustancia a nivel político, diplomático y económico”.

En este año, en el que se conmemora el 250º aniversario del tratado de paz bilateral, el refuerzo de las relaciones con Marruecos, tanto a nivel bilateral como europeo, “es una prioridad estratégica para Portugal”, recalca la misma fuente.

Países Bajos

Los Países Bajos reiteraron su firme compromiso con la asociación estratégica entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, según indicó el Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores en su cuenta X, subrayando que los Países Bajos apoyan la declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre las sentencias del TJUE.

Italia

“La asociación estratégica es fundamental entre la Unión Europea y Marruecos, incluso en el ámbito de la agricultura y la pesca”, afirmó el vicepresidente del Consejo de Ministros, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, en su cuenta X.

“El Tribunal Europeo debería tenerlo en cuenta”, subrayó el jefe de la diplomacia italiana, reaccionando a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la UE y el Reino.

Bélgica

“Bélgica reitera su apego a la amistad y a la asociación estratégica entre la UE y Marruecos y seguirá trabajando para profundizarla”, afirmó el Ministerio belga de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo en su cuenta en X. El Reino de Bélgica expresó su apoyo a la declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell, en la que ambos responsables reafirmaron el compromiso de la UE de seguir preservando y reforzando sus estrechas relaciones con Marruecos en todos los ámbitos, de acuerdo con el principio de “pacta sunt servanda”.

Eurodiputados

Varios de ellos expresaron su indignación por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos, señalando que esta decisión “socava los intereses económicos europeos”.

El TJUE ha cedido a las reivindicaciones de los “terroristas del frente Polisario” sobre el Sáhara y “ha socavado los intereses económicos europeos y marroquíes”, violando “la integridad territorial del Reino de Marruecos”, reaccionó, en la red social X, el eurodiputado francés Nicolas Bay, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria África-UE.

“Marruecos sigue siendo el socio más fiable del norte de África y el único interlocutor de la UE en todas las cuestiones políticas y comerciales”, comentó el eurodiputado Tomáš Zdechovský, del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo.

En su opinión, el “Polisario” es una “amenaza para la estabilidad y la seguridad del vecindario de la UE”.

“Triste día para Europa”, escribió por su parte, el eurodiputado Thierry Mariani, señalando que todo el mundo ha entendido que el Sáhara es marroquí “excepto el Tribunal de Justicia de la UE”.

