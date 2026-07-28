Flybondi en caída libre: suspensiones de tripulantes, despidos y cancelan cientos de vuelos

La low cost Flybondi registró cientos de cancelaciones en la última semana y los trabajadores temen por más despidos.

En plena temporada alta de invierno, la aerolínea low cost Flybondi exhibió una prolongación de su panorama de crisis. Con más de 100 cancelaciones en la penúltima semana de julio, profundizó su cuadro de parálisis operativa y agravó el cuadro de preocupación en los trabajadores a lo largo del país.

Al respecto, el sitio especializado Aviación en Argentina realizó un recuento de las cancelaciones ejecutadas entre el 19 y el 26 de julio, en una semana central de la temporada alta de invierno. En total, la empresa dio de baja 107 operaciones, afectando a unos 20.000 pasajeros.

Despidos y suspensiones

En el plano laboral, Flybondi habría avanzado en las últimas jornadas con una serie de desvinculaciones que abonaron a la incertidumbre del plantel de trabajadores.

En una semana, se habrían ejecutado unos 35 despidos que aceleraron la tensión interna, en especial en las distintas provincias donde la empresa aún mantiene presencia a pesar de la falta de vuelos.

Cabe recordar que en paralelo la empresa inició un programa de suspensiones entre las tripulaciones hasta poder ordenar la crisis interna. Esto implicó nuevas condiciones con salarios y tareas reducidas al ritmo casi nulo de vuelos que actualmente realiza la empresa.

Desaparición

No obstante, la medida anunciada por la empresa controladora no habría garantizado la continuidad de todos los trabajadores en sus puestos laborales por lo que la incertidumbre es aún mayor.

Bajo ese escenario, los trabajadores de Flybondi a lo largo y ancho del país expresaron múltiples veces sus preocupaciones. Más allá de los despidos o el incumplimiento de los programas de retiro, las tripulaciones se debaten por el posible vacío de mercado que significaría una eventual desaparición de la low cost del mercado argentino.

Con información de agencia Infogremiales