Por el ajuste, en la Fábrica Argentina de Aviones están en riesgo 4 proyectos estratégicos

En medio del conflicto salarial, están en riesgo programas de Defensa y acuerdos internacionales que dependen de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El ajuste y el desfinanciamiento que denuncian sobre la ciencia y la tecnología, impactaría en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) por la falta de pago de los haberes de junio, para 650 trabajadores que cobraron apenas 60% del monto que debían cobrar, pero también la falta de fondos afecta a algunos de los principales programas aeronáuticos que hoy desarrolla la empresa estatal.

La advertencia surgió de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) durante la nueva jornada de protesta realizada en la planta de Córdoba. El gremio sostuvo que la situación ya pone en riesgo proyectos considerados estratégicos para la industria nacional, entre ellos el Pampa III, la modernización de los Hércules C-130, el desarrollo del IA-100 Malvina y el programa conjunto con Embraer para el KC-390.

Más allá de los salarios

El conflicto escaló rápidamente durante las últimas semanas. Primero llegaron los pagos parciales de los sueldos, luego las dispensas laborales porque muchos empleados ya no podían afrontar el costo del traslado hasta la planta y, finalmente, la paralización de gran parte de la actividad.

Sin embargo, durante la última protesta los gremios decidieron ampliar el eje del reclamo. Además de exigir el pago completo de los haberes y la actualización paritaria, advirtieron que la falta de financiamiento comenzó a comprometer la continuidad de programas considerados claves para la industria aeronáutica argentina.

El sindicato también cuestionó la demora en la firma de contratos con el Ministerio de Defensa, una situación que, según sostienen los representantes de los trabajadores, dificulta la planificación de la producción y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

Se van los técnicos

A este escenario se suma la salida de personal altamente especializado. Ingenieros, técnicos y operarios con años de experiencia comenzaron a migrar hacia empresas privadas u otras actividades, un proceso que puede resultar difícil de revertir debido al tiempo que demanda formar recursos humanos con ese nivel de capacitación.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo de Córdoba intimó a la empresa a cancelar los salarios adeudados y fijó un cuarto intermedio hasta el 27 de julio, mientras continúa el diálogo entre las partes.

Los cuatro proyectos estratégicos que hoy aparecen paralizados

El IA-63 Pampa III representa el principal programa de fabricación aeronáutica que mantiene actualmente FAdeA. Se trata de un avión de entrenamiento avanzado utilizado por la Fuerza Aérea Argentina, aunque también fue presentado como un producto con potencial exportador hacia otros mercados.

En los últimos años la empresa trabajó en nuevas unidades y en tareas de mantenimiento de aeronaves ya incorporadas al sistema de defensa nacional. La continuidad del programa depende, en buena medida, del flujo de fondos proveniente del Estado nacional y de la ejecución de los contratos firmados con el Ministerio de Defensa.

Modernización de los Hércules C-130

Otro de los ejes centrales de la actividad de FAdeA es la modernización y el mantenimiento de los Lockheed Martin C-130 Hércules, una de las aeronaves más importantes para el transporte estratégico de la Fuerza Aérea.

La planta cordobesa desarrolló durante los últimos años trabajos de actualización tecnológica y recuperación de estas aeronaves, fundamentales para operaciones logísticas, misiones antárticas y asistencia humanitaria.

Una eventual paralización prolongada podría afectar los cronogramas de mantenimiento previstos para esta flota.

IA-100 Malvina

El IA-100 Malvina es uno de los desarrollos nacionales más recientes impulsados por FAdeA. Se trata de un avión de entrenamiento primario concebido para reemplazar modelos de mayor antigüedad utilizados durante la formación inicial de pilotos militares.

El proyecto representa una apuesta por recuperar capacidades de diseño y producción propias dentro de la industria aeronáutica argentina. Por ese motivo, los gremios lo incluyeron entre los programas cuyo avance podría verse comprometido si continúa la crisis financiera.

El programa KC-390 junto a Embraer

Otro de los puntos mencionados por los gremios fue el impacto que la crisis podría tener sobre el programa desarrollado junto a la brasileña Embraer para el avión de transporte militar KC-390 Millennium.

FAdeA participa desde hace años como proveedor de componentes para esta aeronave, uno de los proyectos aeronáuticos más importantes de América Latina. La fábrica cordobesa produce piezas estructurales que luego son integradas durante el proceso de fabricación del avión en Brasil.

La continuidad de ese trabajo no solo representa ingresos para la empresa estatal, sino también la posibilidad de mantener a FAdeA integrada en una cadena de valor internacional de alta tecnología.

Por eso, la advertencia sindical no se limita a la producción local. Una prolongación del conflicto podría afectar compromisos asumidos con un socio estratégico y debilitar la presencia argentina dentro de uno de los principales programas aeronáuticos de la región.

Se trata de una actividad estratégica porque permite sostener la operatividad de aviones militares sin depender completamente de talleres del exterior.

Los trabajos de mantenimiento incluyen inspecciones mayores, modernizaciones, reemplazo de componentes y tareas de recuperación estructural que demandan mano de obra altamente especializada.

Pérdida de técnicos e ingenieros altamente calificados

Por ese motivo, la pérdida de técnicos e ingenieros experimentados aparece como una de las mayores preocupaciones expresadas por los gremios. Formar personal con ese nivel de capacitación requiere años y resulta difícil reemplazarlo rápidamente.

Desde el propio Ministerio de Defensa admitieron que el atraso estaba vinculado al giro de fondos que debía realizar el Ministerio de Economía, responsable de habilitar las partidas presupuestarias necesarias para sostener el funcionamiento de la fábrica.

Los gremios ya anticiparon que, si no aparecen respuestas concretas, podrían profundizar las medidas de fuerza. Sin embargo, más allá del resultado de la negociación salarial, el conflicto dejó expuesta la fuerte dependencia financiera de FAdeA respecto de las decisiones presupuestarias del Estado.

Con información de agencia Infogremiales