Tensión con Brasil por dichos de Milei: «Provocación sin precedentes en 200 años»

El canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó como «provocación sin precedentes» los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva. El gobierno de Brasil citó al embajador argentino para pedir explicaciones.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, calificó como «provocación sin precedentes» los dichos del presidente Javier Milei sobre su par Luiz Inácio «Lula» da Silva. Las declaraciones del mandatario argentino, que acusó a Lula de financiar la campaña antiargentina y apoyó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, generaron una fuerte reacción del gobierno brasileño. «Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista. El contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño», expresó Vieira en declaraciones al portal Infobae.

El canciller brasileño sostuvo: «Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar». Y agregó: «No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil». Las declaraciones de Milei se produjeron durante una visita exprés a Brasil, donde se reunió con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la oposición para competir contra Lula en las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

La citación al embajador argentino y la convocatoria a consulta

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo de Vieira, citó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones por los dichos de Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. El canciller también llamó a consulta al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y lo convocó a una reunión de urgencia. Bitelli viajó sin pasaje de regreso al país, en una medida que refleja la gravedad del episodio.

La administración brasileña emitió una nota de prensa en la que expresó su rechazo. «No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial», plantearon desde la administración brasileña.

Las críticas de Milei a Lula y el respaldo a la oposición

El sábado, Milei criticó a Lula, afirmó que Brasil posee el factor del «riesgo Lula» y apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Las críticas del Presidente también se extendieron al juez Alexandre de Moraes, quien impidió la visita a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado en Brasil, al que refirió como «basura calva». No es la primera vez que Milei arremete contra Lula, con quien mantiene una relación diplomática formal. El mandatario argentino no le perdona el respaldo que el brasileño le profesó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante el balotaje del 19 de noviembre de 2023.

El episodio escaló la tensión entre ambos países, que mantienen una relación bilateral de larga data y son principales socios comerciales en la región. La convocatoria a consulta del embajador brasileño en Buenos Aires y la citación al embajador argentino en Brasilia son pasos diplomáticos que reflejan la gravedad del conflicto, aunque aún no se anunciaron medidas más severas como el retiro de embajadores.

El gobierno brasileño dejó en claro que no tolerará lo que considera una intromisión en sus asuntos internos, mientras que la administración de Milei mantiene su postura crítica hacia el gobierno de Lula. La situación será seguida de cerca en los próximos días, mientras ambos países evalúan los pasos a seguir en el marco de sus relaciones bilaterales.