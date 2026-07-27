Rosario Central intimó a Pablo Quirno a que pida disculpas para evitar una demanda

El club Atlético Rosario Central le envió una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, exigiendo que el mismo se disculpe públicamente en 48 horas y, de no ser así, lo demandará por los dichos hacia el club en redes sociales.

“Le intimo formalmente que, por la misma vía por la que realizó las publicaciones referidas y en el plazo de 48 horas de recibida la presente, aclare y rectifique lo manifestado”, exclamó en el comunicado firmado por el presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso.

Además, aclaró las consecuencias de que Quirno no realice las aclaraciones: “Caso contrario, lo demandaremos judicialmente para reparar los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución, como de sus miles de seguidores y simpatizantes”.

De esta manera, Rosario defendió la publicación hecha luego de que la selección argentina perdiera la final de la Copa del Mundo 2026: “Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas” y aclaró la elección de la “polémica» foto: “La razón por la cual el Club eligió la foto en cuestión era para homenajear a Giovanni Lo Celso y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina”.

Por otra parte, afirmó que Quirno “mintió con mala intención” porque “sabía” que no se “sacó” a nadie de la foto, ya que “cualquiera puede contar que hay once jugadores” a raíz de que “el canciller realiza publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa sea la cantidad de futbolistas titulares en un equipo”.

También, adelantó cómo se utilizarán los fondos exigidos en una posible demanda: “Desde ya, le adelanto que donaremos la indemnización obtenida a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”.

El origen del conflicto entre el club y el canciller de la nación

Rosario Central subió una foto con los 11 jugadores titulares de la selección en el partido contra Jordania (único partido donde fue titular Giovani Lo Celso, jugador surgido de sus inferiores) para homenajearlo a él, con la intención de dedicarle un mensaje a la selección argentina que recientemente había perdido la final de la Copa del Mundo ante España.

Por su parte, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales, calificó de “odioso” al club rosarino e “infame” el título obtenido en 2025 como campeón de la Liga por salir primero en la tabla anual del fútbol argentino, al publicar una foto en homenaje al subcampeón.

Con información de la agencia Noticias Argentinas