Tras el Mundial 2026, Nicolás González fue recibido por vecinos y veteranos de Malvinas

El delantero de la Selección argentina, Nicolás González, fue recibido este viernes con un cálido homenaje en el partido bonaerense de Escobar, donde vecinos, autoridades locales y veteranos de la Guerra de Malvinas le dieron la bienvenida tras su participación en el Mundial 2026.

El futbolista, que integró el plantel dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, regresó a su ciudad natal luego de la histórica campaña del seleccionado argentino, que alcanzó la final del certamen y obtuvo el subcampeonato tras caer frente a España.

“Es una locura todo lo que vivimos. Ver a la gente bajo la lluvia esperándonos fue algo increíble. No hacía falta que fueran porque no logramos lo que esperábamos, pero sentir ese cariño nos emociona muchísimo”, expresó González, quien además pidió no darle importancia a las versiones que circularon en redes sociales tras la final: “Todo lo que se diga a través de una red social no hay que creerlo”.

El futbolista también se refirió al significado que tuvo el partido ante Inglaterra y al homenaje de los veteranos de Malvinas que lo recibieron en Escobar. “Para nosotros, como dijo Scaloni, era un partido de fútbol, pero de a poco se fue formando una burbuja. Queríamos dejar al país en lo más alto y creo que lo hicimos de la mejor manera. Representamos a la Argentina de la mejor forma y eso nos llena de orgullo”, aseguró.

Sobre la histórica victoria frente a los ingleses, González reconoció que el plantel sintió el peso simbólico del encuentro: “Había nervios porque queríamos dejar nuestra huellita en la historia del fútbol argentino. La frutillita del postre era ganar el Mundial, no se pudo, pero dejamos el alma y la piel dentro de la cancha, y eso es lo más importante”.

Durante el encuentro, González compartió un momento con los presentes, firmó autógrafos, se tomó fotografías con los hinchas y agradeció el cariño recibido. El delantero también destacó el orgullo que siente por volver a su ciudad y por el apoyo permanente que recibió de los escobarenses a lo largo de toda su carrera.

Por último, el extremo de la Selección descartó que exista un deseo de revancha deportiva ante España, campeón del mundo: “No sería una revancha. España fue un merecido campeón, jugó mejor que nosotros y fue superior. Es parte del fútbol: se gana, se pierde y se empata. Nosotros teníamos la ilusión de ganar, pero aun así creo que dejamos al país en lo más alto”.

Además, restó importancia a las declaraciones cruzadas en la previa de la final: “Es parte del fútbol. Nosotros somos argentinos y sabemos lo que significa calentar un partido un poquito”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas